LIVERPOOL - PORTO 2-0 | Moment fabulos pentru Iker Casillas pe Anfield! "Asta inseamna respect si educatie!" Ce au facut suporterii englezi

Iker Casillas, portarul celor de la Porto, a fost aplaudat in picioare de publicul prezent pe Anfield inainte de startul meciului din sferturile UEFA Champions League.

Nu este prima data cand fostul portar al celor de la Real Madrid este ovationat de suporterii lui Liverpool. Acelasi lucru s-a intamplat si anul trecut, cand echipa portugheza a jucat cu echipa lui Klopp in turul secund al competitiei.

Chiar daca s-a intors pe Anfield tot in calitate de adversar, Casillas a fost aplaudat de fanii englezi pentru al 20-ilea an al carierei sale.

"Acest gest este cea mai buna caracterizare a failor lui Liverpool. Le multumesc pentru aplauze. Adevarul este ca de fiecare data cand vin aici sunt tratat cu respect si educatie", a spus Casillas dupa meci.

The second season in a row that the Kop has given Iker Casillas a standing ovation. Not always a fan of Liverpool supporters but their fan base always knows how to embrace class. Fair play. pic.twitter.com/zIC2hYYijW