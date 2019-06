Leo Messi, invins de Cristiano Ronaldo intr-un nou top! Care a fost cel mai frumos gol din acest sezon de UEFA Champions League

Lovitura libera a lui Messi din semifinala cu Liverpool a iesit pe locul 3.

Pentru al 2-lea an consecutiv, Cristiano Ronaldo are golul sezonului in UEFA Champions League! Desi Juventus a fost eliminata inca din sferturi, Ronaldo se poate consola dupa reusita din partida cu Manchester United din faza grupelor. Desi era vazut ca favorit, Messi a iesit pe locul 2 cu reusita sa din partida tur cu Liverpool din semifinala cu Liverpool.

Sadio Mane a terminat pe podium dupa primul gol din victoria lui Liverpool de la Munchen, 3-1 contra lui Bayern. O comisie de 10 specialisti a votat pentru acest clasament. Thomas Schaaf (Germania), Peter Rudbæk (Danemarca), David Moyes (Scotia), Raúl González (Spania), Packie Bonner (Irlanda), Michael O'Neill (Irlanda de Nord), Gareth Southgate (Anglia), Roberto Martínez (Spania), Ginés Meléndez (Spania) au fost cei care au votat.

Iata clasamentul:

1 Cristiano Ronaldo (Juventus v Manchester United) – grupe 07/11/2018

2 Lionel Messi (Barcelona v Liverpool) – semifinale 01/05/2019

3 Sadio Mané (Bayern v Liverpool) – optimi 13/03/2019

4 Ivan Rakitić (Tottenham v Barcelona) – grupe 03/10/2018

5 Leroy Sané (Manchester City v Hoffenheim) – grupe 12/12/2018

6 Kylian Mbappé (Manchester United v Paris Saint-Germain) – optimi 12/02/2019

7 Raheem Sterling (Manchester City v Shakhtar Donetsk) – grupe 07/11/2018

8 Ousmane Dembélé (Barcelona v Tottenham) – grupe 11/12/2018

9 Philippe Coutinho (Barcelona v Manchester United) – sferturi 16/04/2019

10 Luis Suárez (Barcelona v Liverpool) – semifinale 01/05/2019

Iata reusita lui Ronaldo (toate golurile sunt aici)