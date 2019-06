Messi, declaratie FABULOASA pentru Cristiano Ronaldo! "El ne-a transformat in jucatori mai buni" Ce a spus de participarea la Cupa Mondiala si posibilitatea de a antrena!

Lionel Messi a vorbit despre marele sau rival, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a plecat de la Real Madrid in vara anului trecut si a ajuns in Italia, la Juventus pentru 100 milioane de euro. Dupa plecarea portughezului, madrilenii s-au prabusit si au terminat sezonul 2018/19 fara trofeu, iar in campionat au prins doar locul 3, la 19 puncte de Barcelona.

Messi: "Am spus ca Real Madrid ii va simti lipsa lui Cristiano"

Lionel Messi a oferit un interviu pentru cotidianul AS si a vorbit de rivalitatea cu Cristiano Ronaldo. Starul Barcelonei a dezvaluit ca rivalitatea cu Ronaldo i-a transformat pe amandoi in jucatorii de astazi.

"A fost placut sa joc impotriva lui Cristiano, el a transformat-o pe Real Madrid intr-o echipa mai buna. Am spus la inceputul sezonului ca Madrid ii va simti lipsa, cum ar simti orice alta echipa. Asta i-a enervat pe fanii madrileni, dar asta este realitatea, orice echipa i-ar fi simtit lipsa.

El inscrie 50 de goluri pe sezon si a fost un jucator cheie pentru ei, sigur ca o sa le lipseasca. Si LaLiga ii simte lipsa. Competitia devine mai buna cu cei mai buni jucatori la start. El ne-a transformat pe amandoi in jucatori mai buni. Mereu am vrut sa ne depasim unul pe celalalt. Asta a ajutat la cresterea nivelului de joc in LaLiga", a spus Lionel Messi pentru AS.

"Nu avem o relatie in afara terenului"

Messi a vorbit si despre relatia pe care o are cu Cristiano Ronaldo in afara terenului. Argentinianul a spus ca cei doi se intalnesc numai pe teren sau la ceremonii.

"Ne vedem numai la ceremonii sau in timpul meciurilor, dar este o atmosfera buna. Nu avem o relatie in afara terenului, pentru ca nu ne cunoastem asa de bine, dar de fiecare data cand ma intalnesc cu el, 10 din 10", a dezvaluit Leo Messi.

Messi: "Nu stiu daca o sa joc la Cupa Mondiala"

Argentinianul a ajuns si la subiectul legat de Cupa Mondiala din Qatar. Messi a spus ca nu poate fi sigur de participarea la turneul final.

"Nu stiu daca voi putea sa joc la Cupa Mondiala din Qatar. Am fost aproape sa o castigam, dar nu s-a intamplat. Dumnezeu va decide daca o vom castiga in viitor sau nu. Mai este mult timp pana la Cupa Mondiala. Acum ma simt intr-o foarte buna, dar am 32 de ani si nu stiu cat voi mai putea juca. Multe lucruri se pot intampla de acum si pana atunci, sper ca nu o sa sufar accidentari grave. Daca o sa ma simt bine si pot sa fac fata, atunci o sa joc", a continuat argentinianul.

"Nu o sa fiu antrenor principal"

Leo Messi are 32 de ani, iar cariera sa se apropie de final, insa argentinianul nu se gandeste sa devina antrenor la nivel profesionist. El a dezvaluit ca ar prefera sa pregateasca echipe de juniori, pentru a forma noi talente.

"Nu ma vad in postura de antrenor principal. Poate dupa ce o sa ma retrag o sa fiu tentat sa fac asta, dar as prefera sa fiu antrenor la nivel de copii, juniori, sa ajut la dezvoltarea celor tineri. Asta as vrea sa fac. Daca o sa antrenez la nivel de profesionisti sau in LaLiga? Nu", a spus starul Barcelonei.