Cu Cristi Chivu pe bancă, „nerazzurrii” au câștigat cu 2-0 pe terenul lui Ajax, la capătul unui meci în care Marcus Thuram a făcut diferența cu o „dublă” spectaculoasă.



Chivu, vizibil emoționat la revenirea pe „Johan Cruyff Arena”, acolo unde a evoluat pentru Ajax între 1999 și 2003, a bifat primul succes european după seria de rezultate negative din Serie A (1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus).



Goran Pandev, mesaj direct pentru Chivu



Goran Pandev, fostul său coleg de la Inter și legendă a clubului, l-a felicitat pe român și a remarcat evoluția echipei.



„Thuram a dat două goluri superbe, în al doilea a pus totul: forță, determinare. Când Inter prinde spații, e devastatoare. După golul dinainte de pauză, totul a fost mai ușor. E o victorie importantă”, a spus Pandev pentru Sky Sport.



Fostul atacant a scos în evidență și forța grupului condus de Chivu: „Când echipa e pusă la încercare, iese la suprafață. După înfrângerea cu Juve erau multe critici, dar băieții au răspuns perfect. Sommer a avut o intervenție decisivă, iar Chivu a arătat că se poate baza pe ei.”



Pandev și Chivu au fost colegi la Inter în mai multe rânduri între sezoanele 2007/2008 și 2012/2013. Pentru Inter urmează un duel pe teren propriu în campionat, împotriva celor de la Sassuolo.

