Cele două echipe și-au dat întâlnire miercuri seară în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, ”nearzzurrii” s-au impus cu 2-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.



Nota primită de Cristi Chivu după meciul de la Amsterdam: ”Doar asta contează pentru moment”



Publicația TuttoMercatoWeb l-a notat pe Cristi Chivu cu nota 7 pentru maniera în care antrenorul a pregătit duelul de la ”masa bogaților” din Amsterdam



”Echipa a câștigat în debutul european al sezonului. Inter nu a jucat aproape de loc în prima jumătate de oră, apoi a deblocat meciul prin fazele fixe care rămân o marcă a predecesorului său (n.r. Simone Inzaghi).



Chivu va avea timp să-și impună ideile. Pentru azi, doar rezultatul a contat. Iar evoluția echipei, cu siguranță, nu a fost de neglijat”, au scris italienii.



Cu două lovituri de cap perfecte, Marcus Thuram a deschis scorul în minutul 42, la finalul primei părți, și a majorat diferența în minutul 47, la începutul actului secund.



Pentru Inter urmează meciul cu Sassuolo din etapa #4 Serie A de pe ”Giuseppe Meazza”. Partida va avea loc duminică, 21 septembrie, de la ora 21:45.

Echipele de start la Ajax - Inter



Ajax: Jaros - Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal - Regeer, Klaassen, Taylor - Edvardsen, Weghorst, Gotds



Rezerve: Alders, Bounida, Dolberg, Fitz-Jim, Gloukh, Heerkens, McConnell, Mokio, Moro, Pasveer, Rosa, Sutalo



Antrenor: Heitinga



Inter: Sommer, de Vrij, Akanji, Bastoni - Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco - Thuram, Esposito



Rezerve: Acerbi, Bisseck, Bonny, Carlos Augusto, Di Gennaro, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Martinez J., Martinez L. Sucic, Zielinski



Antrenor: Cristi Chivu

