”Nerazzurrii” i-au întâlnit pe olandezi miercuri seară, de la ora 22:00, pe ”Johan Cruyff Arena”. Cu Cristi Chivu pe banca tehnică, Inter Milano a câștigat cu 2-0 confruntarea de la Amsterdam.



Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după victoria din UEFA Champions League



Pentru Chivu, victoria cu Ajax, unde a impresionat ca jucător, a venit ca o răsuflare, având în vedere că echipa din Milano a pierdut ultimele partide din Serie A (1-2 vs. Udinese, 3-4 vs. Juve).



”S-a terminat! Inter a câștigat pe Johan Cruyff Arena, cu Marcus Thuram, ca de obicei, decizând meciul cu o lovitură de cap în fiecare repriză. Chivu pune în spate eșecurile cu Udinese și Juve din Serie A”, a scris Gazzetta dello Sport.



La ambele goluri marcate de Inter, Cristi Chivu nu s-a bucurat, având în vedere istoria sa cu Ajax. Românul, o legendă la Inter ca jucător, a fost un fotbalist exponențial și la Amsterdam



Chivu a bifat 142 de apariții la Ajax în toate competițiile. Pe deasupra, fostul internațional român și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 13 ori și a oferit șapte pase decisive

Pentru Inter urmează meciul cu Sassuolo din etapa #4 Serie A de pe ”Giuseppe Meazza”. Partida va avea loc duminică, 21 septembrie, de la ora 21:45.

Echipele de start la Ajax - Inter



Ajax: Jaros - Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal - Regeer, Klaassen, Taylor - Edvardsen, Weghorst, Gotds



Rezerve: Alders, Bounida, Dolberg, Fitz-Jim, Gloukh, Heerkens, McConnell, Mokio, Moro, Pasveer, Rosa, Sutalo



Antrenor: Heitinga



Inter: Sommer, de Vrij, Akanji, Bastoni - Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco - Thuram, Esposito



Rezerve: Acerbi, Bisseck, Bonny, Carlos Augusto, Di Gennaro, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Martinez J., Martinez L. Sucic, Zielinski



Antrenor: Cristi Chivu

