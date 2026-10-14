FOTO ȘI VIDEO Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0

Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0 Liga Campionilor
Cătălin Parfene
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Sport.ro continuă prezentarea tinerelor talente românești din diaspora.

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Alexandru Grigorii SanchoAlexandru GrigoriiAtletico MadridManchester UnitedUEFA Youth Leaguetalente din diaspora
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  • Grigorii alexandru sancho atletico madrid
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La doar 15 ani și deja 1,90 metri înălțime, atacantul Alexandru Grigorii ”Sancho” a debutat aseară în UEFA Youth League pentru Atletico Madrid U19 (Juvenil A) în victoria categorică, 3-0, cu Manchester United din etapa a doua a competiției continentale de tineret.

Alexandru Grigorii ”Sancho” se antrenează deja cu prima echipă a lui Atletico, la doar 15 ani

Grigorii a intrat în locul vârfului împins titular... Obama în minutul 80, când scorul final era deja stabilit (marcaseră Joel Sanchez '10, Fitzgerald '31 și Gonzalo Gross '71).

Alexandru Grigorii figurează pe site-ul oficial UEFA doar cu cetățenie română, dar el este născut în Chișinău și are și cetățenia moldovenească.

Tânărul fotbalist poate juca mijlocaș central ofensiv, atacant central sau extremă și deja se antrenează cu prima echipă a lui Atletico! 

A înscris sub privirile lui Lionel Messi la turneul care-i poartă numele starului argentinian

La sfârșitul anului trecut, s-a remarcat mai întâi la Algarve Elite Cup U15 (dublă în 7-1 cu FC Helsingor și golul victoriei în 1-0 cu Vitoria Guimaraes) și apoi la U16 Messi Cup.

În competiția jucată în SUA, a înscris un gol în 2-2 în grupe cu Newell's Old Boys, cu Lionel Messi prezent în tribune, apoi a deschis scorul în semifinala 3-2 cu Manchester City și a fost integralist în finala 0-2 cu River Plate.

Până acum nu a fost convocat însă la nicio selecționată de juniori a României sau a Moldovei! 

L-au convocat în schimb spaniolii, deocamdată la reprezentativa regională Madrid (Seleccion Madrilena), cu care a câștigat titlul de campion al Spaniei la categoria Under 14 după ce chiar el a transformat lovitura de departajare decisivă în finala din 2025 cu Catalonia.

”A declanșat nebunia madrilenă”

Cum îl descriu ibericii și moldovenii pe Alexandru Grigorii? 

”Un jucător care se remarcă prin instinctul său de goleador, rapid și cu o bună viziune asupra jocului” (Noelsportvision), ”autorul golului decisiv din finala Sub 14, cel care a transformat lovitura de departajare care a declanșat nebunia madrilenă” (Real Federación Española de Fútbol) și ”unul dintre cei mai importanți jucători de la Atletico” (PRO TV Chișinău).

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