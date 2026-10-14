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La doar 15 ani și deja 1,90 metri înălțime, atacantul Alexandru Grigorii ”Sancho” a debutat aseară în UEFA Youth League pentru Atletico Madrid U19 (Juvenil A) în victoria categorică, 3-0, cu Manchester United din etapa a doua a competiției continentale de tineret.

Alexandru Grigorii ”Sancho” se antrenează deja cu prima echipă a lui Atletico, la doar 15 ani

Grigorii a intrat în locul vârfului împins titular... Obama în minutul 80, când scorul final era deja stabilit (marcaseră Joel Sanchez '10, Fitzgerald '31 și Gonzalo Gross '71).

Alexandru Grigorii figurează pe site-ul oficial UEFA doar cu cetățenie română, dar el este născut în Chișinău și are și cetățenia moldovenească.

Tânărul fotbalist poate juca mijlocaș central ofensiv, atacant central sau extremă și deja se antrenează cu prima echipă a lui Atletico!

A înscris sub privirile lui Lionel Messi la turneul care-i poartă numele starului argentinian

La sfârșitul anului trecut, s-a remarcat mai întâi la Algarve Elite Cup U15 (dublă în 7-1 cu FC Helsingor și golul victoriei în 1-0 cu Vitoria Guimaraes) și apoi la U16 Messi Cup.

În competiția jucată în SUA, a înscris un gol în 2-2 în grupe cu Newell's Old Boys, cu Lionel Messi prezent în tribune, apoi a deschis scorul în semifinala 3-2 cu Manchester City și a fost integralist în finala 0-2 cu River Plate.