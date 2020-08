L'Equipe: "Un adevarat VIS!" Reactiile jurnalistilor din Franta si Anglia dupa eliminarea SURPRIZA a lui City din Champions League!

Presa internationala a reactionat imediat dupa finalul meciului dintre Manchester City si Olympique Lyon.

Jurnalistii din Franta si Anglia au comentat rezultatul incredibil care a dus la eliminarea echipei lui Pep Guardiola din Champions League.

"Da, Lyon o va face!" au scris jurnalistii de la France Football, referindu-se la calificarea echipei in semifinalele Champions League.

Cei de la L'Equipe au fost si mai entuziasmati si au spus ca francezii au reusit sa faca un vis sa devina realitate. Ei au punctat in articol si ghinionul lui Pep Guardiola care a fost eliminat din sferturile de finala ale Ligii Campionilor de trei ori consecutiv, de Liverpool, Tottenham si acum de Lyon.

Jurnalistii de la BBC Sport au fost moderati si au scris doar ca City a fost data afara din Champions League de Lyon, alaturand o fotografie cu Sterling, care a ratat cateva mari ocazii ale echipei lui Guardiola.

Cei de la Sky Sports au scris ca dubla lui Dembele i-a scos din Europa pe cei de la Manchester City, folosindu-se de o imagine a portarului Ederson, cu capul plecat.

Nu in ultimul rand, jurnalistii de la The Guardian au amintit nu doar de dubla lui Dembele, reusita in doar 8 minute, in aproximativ 15 minute de la introducerea lui pe teren, ci si de ratarea de groaza a lui Sterling, din momentul in care Lyon avea doar 2-1.