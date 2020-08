Premiera ISTORICA in Champions League: doua echipe din Franta in semifinale!

Lupta pentru finala Champions League se da intre Germania si Franta!

Cate doua echipe din fiecare tara se bat pentru trofeu in semifinalele de marti si miercuri. Leipzig si PSG se intalnesc primele, in timp ce Bayern-Lyon va da a doua finalista. E premiera majora pentru francezi, care n-au mai avut niciodata doua echipe in ultimele 4 din Champions League!



Doar in Cupa UEFA, in sezonul 1992-1993, au reusit sa francezii sa trimita daoua echipe. Atunci, Auxerre si PSG au fost eliminate de Borussia Dortmund, respectiv Juventus.