Sfarsitul unei ere! Messi si Cristiano Ronaldo nu vor evolua in semifinalele Champions League pentru prima data din 2006

Atat Barcelona cat si Juventus au fost eliminate din Champions League.

Italienii au fost eliminati de Lyon in optimi, iar Barcelona in sferturi de Bayern Munchen, dupa un umilitor 8-2 pentru bavarezi. Ultima data cand Messi si Cristiano Ronaldo nu au jucat in semifinalele Champions League se intampla in sezonul 2005-2006. In acel sezon in semifinale au mai ramas Arsenal, Villarreal, Barcelona si AC Milan.

Barcelona a castigat in 2006 trofeul, dar fara Messi. Tanarul Lionel incepuse sa joace pentru echipa de seniori, dar o accidentare l-a facut sa rateze semifinalele. In anii urmatori argentinianul a fost decisiv in castigarea trofeelor Champions League din 2009, 2011 si 2015.

Cristiano Ronaldo a castigat cea mai puternica competitie din lume de 5 ori. O data cu Manchester United in 2008 si de 4 ori cu Real Madrid in 2014, 2016, 2017 si 2018.