Starul francez a intrat deja în cărțile de istorie ale clubului după ce a marcat singurul gol al primei reprize în duelul cu Kairat Almaty, scor 1-0 la pauză, în etapa a doua din grupele principale ale Ligii Campionilor.



Kylian Mbappe a băgat-o pe Real Madrid în cărțile de istorie



Atacantul francez a deschis scorul în minutul 25 din penalty, reușind o performanță istorică. Potrivit statisticienilor de la Opta, Mbappe este primul jucător din istoria Realului care înscrie primele trei goluri ale echipei într-o ediție de Champions League.



În plus, Real Madrid a bifat un alt record surprinzător. Trupa lui Xabi Alonso a devenit a doua echipă din istoria competiției care își marchează primele trei goluri ale unei campanii exclusiv din lovituri de la 11 metri, după RB Salzburg în sezonul 2021/22.



Același Kylian Mbappe avea să dubleze avantajul în actul secund, cu o execuție de senzație. În minutul 52, francezul a scăpat liber și a învins goalkeeper-ul advers cu o scăriță de nota 10.

