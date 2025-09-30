Umit Akdag, fundașul lui Alanyaspor, născut la București din părinți turci, i-a transmis lui Mircea Lucescu că ar vrea să joace pentru naționala Turciei, deși a evoluat constant pentru România U21, inclusiv la Campionatul European din această vară.



Daniel Pancu, care îl cunoaște foarte bine pe Akdag, a explicat că decizia nu este una definitivă și că tânărul fundaș ar putea reveni asupra alegerii dacă nu va fi convocat de selecționata Semilunii.



Daniel Pancu: „Am vorbit și eu cu el”



„Pancone” a amintit că Akdag a fost un om de bază pentru tricolorii mici și chiar a avut o contribuție decisivă la calificarea la EURO U21.



Sezonul trecut, Akdag a fost împrumutat la Toulouse, în Ligue 1, iar în această stagiune a revenit la Alanyaspor, unde este titular meci de meci.



Mircea Lucescu a confirmat că fundașul central i-a comunicat intenția de a reprezenta Turcia, însă selecționerul i-a cerut să mai aștepte și să analizeze atent decizia, în contextul concurenței mult mai dure din lotul turcilor.



„Am vorbit și eu cu el. Am văzut că a vorbit și nea Mircea. A stat cu mâna la imn și s-a simțit ca unul dintre noi. Dar e mai greu în cazul lui. Știu că e bun, eu l-am promovat. Joacă meci de meci, e integralist la Alanyaspor. Are o educație foarte bună atât profesională, cât și de familie.



Nu se știe, mai trece timpul și dacă nu îl cheamă la naționala Turciei… Nu cred că este sută la sută luată decizia. A fost o generație de excepție. Și 2002 și 2003. Am avut jucători foarte buni. Pe hârtie, mai buni decât cei care sunt acum. Akdag ne-a ajutat foarte mult, la ultimul meci cu Elveția (n.r. – din preliminariile EURO U21) a dat și gol. Fără el nu știu dacă ne calificam. Și-a făcut datoria cu vârf și îndesat la naționala de tineret”, a spus Pancu la sptfm.ro.

