”Tunarii” au deschis scorul în minutul 6, prin Kai Havertz. După un contraatac superb, Havertz a finalizat cu un șut în forță, fără șansă pentru rusul Matvey Safonov.
”Bizar!” Reacția legendei lui Arsenal după golul lui Havertz
PSG - Arsenal se joacă în finala UEFA Champions League.
Matt Upson, fostul fundaș al lui Arsenal, a comentat reușita lui Kai Havertz din minutul 6. Upson l-a găsit vinovat pe Matvey Safonov pentru golul ”Tunarilor”, deoarece nu a ieșit în întâmpinarea lui Havertz și nici nu a închis unghiul.
”A fost un gol bizar! Nu cred că Matvey Safonov a ieșit să încerce să oprească faza. Portarul nu iese din poartă și nici nu închide unghiul. Kai Havertz vede o oportunitate sus, spre colțul scurt. Șutează cu multă forță, direct sub bară, în plasa superioară a porții”, a spus Matt Upson, conform BBC.
