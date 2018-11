ROMA - REAL MADRID | Una dintre cele mai mari ratari vazute in UEFA Champions League! Cum a scapat Real la aceasta faza: era mai greu sa ratezi

Ratare uriasa in Roma - Real Madrid

Turcul Under a ratat incredibil inainte de pauza. Fotbalistul celor de la AS Roma nu a profitat de greseala lui Carvajal. Spaniolul a incercat sa paseze cu calcaiul in apropierea careului, iar Zaniolo a pasat in centrul careului unde Under era liber.

Atacantul de la AS Roma a tras mult peste poarta din 5 metri. Se intra la pauza cu scorul de 0-0. Este a 2-a ocazie imensa ratata de Roma in aceasta partida.

Cele doua formatii sunt deja calificate inainte de acest meci dupa ce CSKA Moscova a pierdut cu Viktoria Plzen.