JUVENTUS - MAN UNITED | Cristiano Ronaldo a rabufnit dupa infrangerea din Liga! Atac la fosta echipa: "Nu au facut absolut nimic!"

Cristiano Ronaldo a marcat primul sau gol pentru Juventus in UEFA Champions League.

Juventus a ratat calificarea in optimile UEFA Champions League dupa doar 4 etape, fiind invinsa pe propriul teren de Manchester United cu scorul de 2-1. Reusita lui Mata si autogolul lui Alex Sandro au intors rezultatul dupa ce Ronaldo deschisese scorul. Juventus se va califica mai departe daca nu pierde etapa viitoare cu Valencia sau o invinge pe Young Boys in ultima etapa.

Cristiano Ronaldo a reusit primul sau gol pentru Juventus in competitia in care este golgheter absolut: "A fost un gol incredibil dupa o pasa foarte buna (de la Bonucci), dar nu a fost suficient. Sunt multumit ca am marcat primul meu gol in UEFA Champions League pentru Juventus, dar ramanem intr-o situatie buna, in ciuda rezultatului. Suntem in fruntea grupei, nu este nevoie sa tragem vreun semnal de alarma. Echipa se descurca bine si in campionat, si in Champions League si vom continua sa muncim din greu pentru a ajunge departe" a spus Ronaldo pentru site-ul UEFA.

Mult mai dur a fost discursul lui Ronaldo pentru cei de la Sky Italia. Acesta a criticat dur prestatia fostei sale echipe, Manchester United: "Am dominat meciul timp de 90 de minute, am avut atatea ocazii, puteam sa-i <<ucidem>> de 3 sau 4 ori, dar ne-am relaxat si am fost pedepsiti.



Manchester United nu a facut absolut nimic pentru a castiga meciul. Nu putem vorbi nici macar de noroc, pentru ca trebuie sa ti-l faci singur iar acest caz noi i l-am facut cadou. Acum trebuie sa ne ridicam capetele pentru ca am jucat foarte bine si ramanem pe primul loc in grupa" a mai spus Ronaldo.