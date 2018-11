JUVENTUS - MANCEHSTER UNITED | Pur si simplu nu s-a putut abtine! Gestul facut de Mourinho dupa victoria COLOSALA cu Juventus | FOTO

Cristiano Ronaldo a marcat un gol fabulos in minutul 65, prima sa reusita in UEFA Champions League in tricoul lui Juventus, insa golul sau a fost "anulat" de o revenire spectaculoasa a "Diavolii".

Manchester United a marcat fulgerator pe final, Mata in minutul 86 si autogolul lui Sandro din minutul 90 au fost golurile care au adus victoria lui United.

La final, Mourinho nu s-a putut abtine. Imediat dupa fluierul de final al lui Hategan, Mourinho si-a dus mana la ureche, ironic si ostentativ, pentru a asculta un stadion redus la tacere.