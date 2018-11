Prima reactie a lui Mourinho dupa gestul facut la finalul meciului cu Juventus! "Am vrut sa aud mai multe injuraturi!" Antrenorul lui United, dezlantuit

Jose Mourinho a fost in "razboi" cu fanii lui Juve la Torino.

Dupa victoria cu Juventus, Jose Mourinho nu s-a putut abtine. Imediat dupa fluierul de final al lui Hategan, Mourinho si-a dus mana la ureche, ironic si ostentativ, pentru a asculta un stadion redus la tacere.

Dupa partida, antrenorul lui United si-a explicat gestul, motivandu-l prin faptul ca a fost injurat pe toata durata partidei de fanii italienilor.

"M-au injurat timp de 90 de minute. Eu am venit aici sa-mi fac treaba, nimic mai mult. La final, n-am vrut sa enervez pe nimeni, ci doar sa aud mai multe injuraturi. Asa am considerat eu ca trebuie sa fac. Calm, calm, dar cat sa suport? Am venit aici sa-mi fac treaba, iar suporterii mi-au injurat familia si pe cei din familia lui Inter. Chiar daca familia mea nu le place, nu se face asa ceva. Trebuie sa uitam aceasta seara", a declarat Jose Mourinho dupa meci.

Manchester United a reusit sa invinga Juventus cu 2-1, prin golurile lui Mata si autogolul lui Sandro. Pentru italieni a marcat Cristiano Ronaldo, aflat la prima sa reusita in Champions League in tricoul lui Juventus.