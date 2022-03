Jurgen Klopp, deranjat de unele comentarii după Liverpool - Inter 0-1: "Nu înțeleg de ce trebuie să discutăm asta"

După o victorie cu 2-0 pe Giuseppe Meazza, Liverpool s-a văzut învinsă de Inter pe teren propriu, 9-1. Lautaro Martinez a marcat pentru Inter în minutul 62, dar la doar câteva secunde distanță, italienii au rămas în inferioritate numerică, în urma eliminării lui Alexis Sanchez.

Jurgen Klopp, despre eliminarea lui Alexis Sanchez: "Nu înțeleg de ce trebuie să discutăm asta"

Numeroase nume importante din fotbal, precum Arsene Wenger, Thierry Henry sau Peter Schmeichel, au fost de părere că Alexis Sanchez nu ar fi trebuit să vadă al doilea cartonaș galben pentru faultul asupra lui Fabinho, însă Jurgen Klopp nu are nicio îndoială, spunând că eliminarea chilianului este meritată.

Antrenorul lui Liverpool s-a arătat mulțumit de calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, însă nu și de numeroasele ocazii ratate de formația sa.

"Este un mare avertisment, dar arta fotbalului este să pierzi meciurile potrivite. Nu sunt mulțumit, dar, dacă aveam de ales, acesta era jocul despre care puteam spune că ne permiteam să îl pierdem pentru că obiectivul principal al competiției este să ne calificăm.

Sunt foarte fericit că ne-am calificat, am spus încă de la tragerea la sorți că este un adversar foarte dificil, dar iată că ne-am calificat după dubla manșă și cred că am meritat. E un mare 'dacă', dar dacă am fi fructificat ocaziile avute din faze fixe și alte situații... e un mare semnal de alarmă modul în care am ratat acele ocazii, însă, în cele din urmă, am reușit să ne calificăm.

(n.r - eliminarea lui Alexis Sanchez) Nu înțeleg de ce trebuie să discutăm asta. Dacă nu poți câștiga mingea fără să îți pui adversarul în pericol, atunci nu câștigi mingea. Intră prin alunecare, nu se poate opri și îl lovește foarte rău pe Fabinho. Cred că a fost foarte norocos să nu a văzut cartonașul roșu în prima repriză, la intervenția asupra lui Thiago", a spus Jurgen Klopp, citat de Daily Mail.

Arsene Wenger a declarat la beIN SPORTS că arbitrul Mateu Lahoz "a ucis meciul" prin decizia de a-l elimina pe Alexis Sanchez chiar după golul reușit de Inter, cu aproximativ jumătate de oră înainte de final, în timp ce Thierry Henry, expert CBS Sport, a explicat că intervenția jucătorului de la Inter a fost una normală, iar "dacă arbitrul ar fi jucat fotbal, nu ar fi dat galben".

Liverpool și Bayern sunt primele două echipe calificate în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Miercuri seară se dispută partidele retur Manchester City - Sporting (5-0, în tur) și Real Madrid - PSG (0-1).