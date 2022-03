Azi aflăm primele sfertfinaliste din Champions League! Bayern - Red Bull Salzburg și Liverpool - Inter sunt LIVETEXT de la 22:00

Meciurile din returul optimilor de finală din Champions League încep în această seară cu Bayern Munchen - Red Bull Salzburg (1-1 în prima manșă) și FC Liverpool - Inter Milano (2-0 în tur), care pot fi urmărite în format LIVETEXT pe Sport.ro, începând cu ora 22.

În goana după transferul lui Haaland, Bayern tremură pentru calificarea în sferturi după egalul din Austria. Un semn de întrebare este legat de căpitanul Manuel Neuer, dar presa bavareză scrie că goalkeeperul va putea fi folosit de antrenorul Julian Nagelsmann.

Vor lipsi, în schimb, accidentații Alphonso Davies, Corentin Tolisso și Leon Goretzka.

Formațiile probabile

Bayern Munchen: Neuer - Pavard, Sule, Upamecano, Lucas Hernandez - Kimmich, Musiala - Sane, Muller, Coman - Lewandowski

Red Bull Salzburg: Kohn - Kristensen, Piatkowski, Wober, Ulmer - Camara - Suvic, Aaronson, Seiwald - Adamu, Adeyemi

Liverpool este cu un pas în sferturi, după victoria de la Milano, însă managerul Jurgen Klopp nu se va putea baza din primul minut pe Firmino, Thiago Alcantara și Joel Matip, care au revenit la antrenamente și probabil vor fi prezenți pe banca de rezerve.

Adversarii de la Inter îl au indisponibil pe mijlocașul Nicolo Barella, suspendat în Liga Campionilor.

Formațiile probabile

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Naby Keita - Salah, Mane, Luis Diaz

Inter Milano: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Dzeko, Lautaro Martinez

One game away from the quarter-finals...

Who will make it? ????#UCL