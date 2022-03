"Arbitrul a ucis meciul!". Prima reacție după ce Liverpool a pierdut contra lui Inter, dar s-a calificat în sferturile UCL

După o victorie cu 2-0 pe Giuseppe Meazza, Liverpool s-a văzut învinsă de Inter pe teren propriu. Lautaro Martinez a marcat pentru Inter în minutul 62, dar la doar câteva secunde distanță, italienii au rămas în inferioritate numerică, în urma eliminării lui Alexis Sanchez.

Chilianul a văzut al doilea cartonaș galben după un fault asupra lui Fabinho, iar Arsene Wenger, fostul antrenor al lui Arsenal, crede că Mateu Lahoz a luat decizia greșită, chiar dacă Alexis Sanchez putea fi eliminat chiar din prima repriză.

"Cred că arbitrul a ucis meciul în momentul nepotrivit. Era interesant să vedem ultimele 25 de minute 11 contra 11. Una peste alta, Liverpool merita să se califice după ce am văzut în cele două meciuri.

"The referee killed the game at the wrong moment!" ❌

Arsène Wenger gives his full-time verdict on that red card given to Alexis Sanchez. #beINUCL #UCL

Live Blog ???? https://t.co/VnixJhEqVw

Watch Now ???? https://t.co/gpZe8hLirP pic.twitter.com/xVi18ZPi1L