L-au trecut degeaba pe lista UEFA? FCSB anunță: "Un an de zile stă!"

Recent, FCSB l-a pierdut pe Adrian Șut, care a suferit o accidentare la gleznă în timpul meciului Cipru - România 2-2. Mihai Stoica a anunțat că mijlocașul va lipsi două săptămâni în cazul optimist, însă pauza poate ajunge la peste două luni dacă va fi nevoie de intervenție chirurgicală.

Mihai Stoica: "Joyskim Dawa stă un an"



Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit și despre o problemă mai gravă din lot, cea a lui Joyskim Dawa. Camerunezul a suferit o accidentare la ligamente în luna martie a acestui an, când se afla la echipa națională, iar ulterior s-a operat și nu a mai jucat deloc.



"Șut s-a rupt acum. Dawa s-a rupt și un an de zile o să stea. Bă, un an de zile! Vii de la un tip de pregătire cu un anumit tip de preparator fizic, te duci la alt tip de pregătire și se întâmplă. Foarte mulți jucători se accidentează la echipele naționale. Nu vorbesc numai de ai noștri", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Anunțul lui Mihai Stoica vine la câteva zile după ce FCSB a decis să îl treacă pe Joyskim Dawa pe lista UEFA pentru faza principală din Europa League. În cazul în care termenul avansat de oficialul campioanei se va adeveri, stoperul camerunez nu va putea în niciunul dintre cele opt partide, nici măcar în cele din ianuarie.

