Cristi Chivu și-a pierdut răbdarea: trebuie să plece! Ce scriu italienii

Interul condus de antrenorul român continuă să domine Serie A, păstrându-și fotoliul de lider după un succes categoric pe teren propriu. Totuși, în spatele scorului de tenis administrat celor de la Pisa se ascunde un moment tensionat gestionat cu mână de fier de Cristi Chivu.



Partida de pe „Giuseppe Meazza” a început dezastruos pentru „nerazzurri”, care s-au văzut conduși cu 0-2, moment în care „Giuseppe Meazza” a înghețat. Nemulțumit de apatia echipei și de fragilitatea arătată în startul jocului, tehnicianul român nu a așteptat pauza pentru a muta decisiv. În minutul 34, Chivu l-a rechemat pe bancă pe Luis Henrique, o mișcare pe care jurnaliștii italieni o interpretează drept „picătura care a umplut paharul”.



Publicația Chiamarsi Bomber amintește că această modificare a fost momentul psihologic al meciului: „Chiar când meciul părea să ia o turnură complicată, Cristian Chivu a decis să intervină în forță. O mutare venită deja în minutul 34 al primei reprize, care a schimbat inerția partidei și, probabil, și destinul unuia dintre protagoniștii din teren. În acel moment nu a fost imediat clar mesajul, dar cu trecerea minutelor a devenit evident că acea înlocuire reprezenta mult mai mult decât o simplă ajustare tactică. Inter a schimbat viteza după ieșirea lui Henrique. Echipa a început să joace cu o mai mare intensitate, și-a regăsit ritmul și, mai ales, a arătat acea foame care lipsise până atunci”.

