Cristi Chivu și-a pierdut răbdarea: trebuie să plece! Ce scriu italienii

Cristi Chivu și-a pierdut răbdarea: trebuie să plece! Ce scriu italienii Fotbal extern Cristi Chivu, în fața celui de-al patrulea succes consecutiv în Liga Campionilor / Foto: Imago Images
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu a luat o decizie radicală în victoria Interului cu Pisa, 6-2. Presa italiană scrie că Luis Henrique are zilele numărate la Milano.

TAGS:
Luis HenriqueInter Milanocristi chivu
Din articol

Interul condus de antrenorul român continuă să domine Serie A, păstrându-și fotoliul de lider după un succes categoric pe teren propriu. Totuși, în spatele scorului de tenis administrat celor de la Pisa se ascunde un moment tensionat gestionat cu mână de fier de Cristi Chivu.

Partida de pe „Giuseppe Meazza” a început dezastruos pentru „nerazzurri”, care s-au văzut conduși cu 0-2, moment în care „Giuseppe Meazza” a înghețat. Nemulțumit de apatia echipei și de fragilitatea arătată în startul jocului, tehnicianul român nu a așteptat pauza pentru a muta decisiv. În minutul 34, Chivu l-a rechemat pe bancă pe Luis Henrique, o mișcare pe care jurnaliștii italieni o interpretează drept „picătura care a umplut paharul”.

Publicația Chiamarsi Bomber amintește că această modificare a fost momentul psihologic al meciului: „Chiar când meciul părea să ia o turnură complicată, Cristian Chivu a decis să intervină în forță. O mutare venită deja în minutul 34 al primei reprize, care a schimbat inerția partidei și, probabil, și destinul unuia dintre protagoniștii din teren. În acel moment nu a fost imediat clar mesajul, dar cu trecerea minutelor a devenit evident că acea înlocuire reprezenta mult mai mult decât o simplă ajustare tactică. Inter a schimbat viteza după ieșirea lui Henrique. Echipa a început să joace cu o mai mare intensitate, și-a regăsit ritmul și, mai ales, a arătat acea foame care lipsise până atunci”.

Răbdarea s-a terminat: „Trebuie să plece”

Deși Luis Henrique nu poate fi considerat singurul vinovat pentru startul fals de partidă, sursa citată subliniază că gestul lui Chivu echivalează cu o sentință. Antrenorul român, cunoscut pentru deciziile sale curajoase, pare să fi ajuns la capătul răbdării în privința brazilianului, iar fereastra de mercato din ianuarie este încă deschisă.

„Senzația este că răbdarea s-a terminat și că prestațiile brazilianului nu au convins nici staff-ul tehnic, nici o parte tot mai mare a fanilor. Murmurele din tribune și de pe rețelele sociale nu au trecut neobservate, iar acum tema a devenit inevitabil mercato. Cu sesiunea de iarnă încă deschisă, de fapt, mulți sunt convinși că Inter poate decide să intervină chiar pe acel post. Înlocuirea anticipată a lui Luis Henrique este citită ca un semnal clar, aproape un indiciu a ceea ce s-ar putea întâmpla în săptămânile următoare”, a scris sursa citată mai sus.

Inter a revenit spectaculos după ieșirea lui Henrique, marcând de șase ori, însă mesajul transmis de Chivu către vestiar a fost unul cât se poate de direct: cine nu se ridică la nivelul așteptărilor, părăsește terenul și, nu este exclus după cum scriu italienii, chiar echipa.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
ARTICOLE PE SUBIECT
Decizia luată de Cristi Chivu înainte de duelul cu Dortmund
Decizia luată de Cristi Chivu înainte de duelul cu Dortmund
Cristi Chivu i-a dat replica lui Jose Mourinho: „În ciuda zgomotului pe care îl fac duşmanii noştri...”
Cristi Chivu i-a dat replica lui Jose Mourinho: „În ciuda zgomotului pe care îl fac duşmanii noştri...”
Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți
Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți
ULTIMELE STIRI
Transylvania Open 2026, live pe VOYO. România trăiește bine în tenis: câte jucătoare vom avea în competiția de la Cluj
Transylvania Open 2026, live pe VOYO. România trăiește bine în tenis: câte jucătoare vom avea în competiția de la Cluj
Everton - Leeds, LIVE pe VOYO de la 22:00! Gazdele caută răzbunarea
Everton - Leeds, LIVE pe VOYO de la 22:00! Gazdele caută răzbunarea
Andrei Rațiu și restul! Capitolul la care Andrei Rațiu domină fotbalul european
Andrei Rațiu și restul! Capitolul la care Andrei Rațiu domină fotbalul european
Anunț de ultima oră, în privința lui Drăgușin: „Lucrurile s-au pus în mișcare!“
Anunț de ultima oră, în privința lui Drăgușin: „Lucrurile s-au pus în mișcare!“
Ciprian Marica, uluit de șocul etapei #23: „Unde erau jucătorii ăștia acum câteva săptămâni!?”
Ciprian Marica, uluit de șocul etapei #23: „Unde erau jucătorii ăștia acum câteva săptămâni!?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR

„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR

Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!”

Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!”

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Ucraina vs Rusia la Australian Open 2026. Cum s-a încheiat meciul Svitolina - Andreeva și pe cine au huiduit spectatorii

Ucraina vs Rusia la Australian Open 2026. Cum s-a încheiat meciul Svitolina - Andreeva și pe cine au huiduit spectatorii



Recomandarile redactiei
Anunț de ultima oră, în privința lui Drăgușin: „Lucrurile s-au pus în mișcare!“
Anunț de ultima oră, în privința lui Drăgușin: „Lucrurile s-au pus în mișcare!“
Andrei Rațiu și restul! Capitolul la care Andrei Rațiu domină fotbalul european
Andrei Rațiu și restul! Capitolul la care Andrei Rațiu domină fotbalul european
Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”
Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”
Ciprian Marica, uluit de șocul etapei #23: „Unde erau jucătorii ăștia acum câteva săptămâni!?”
Ciprian Marica, uluit de șocul etapei #23: „Unde erau jucătorii ăștia acum câteva săptămâni!?”
Transylvania Open 2026, live pe VOYO. România trăiește bine în tenis: câte jucătoare vom avea în competiția de la Cluj
Transylvania Open 2026, live pe VOYO. România trăiește bine în tenis: câte jucătoare vom avea în competiția de la Cluj
Alte subiecte de interes
Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”
Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”
Pariul lui Chivu de la Inter: "E un băiat timid și e adesea criticat. Trebuie să-l ajutăm!"
Pariul lui Chivu de la Inter: "E un băiat timid și e adesea criticat. Trebuie să-l ajutăm!"
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!