Fanii lui Liverpool îl desființează pe Istvan Kovacs după decizia VAR din meciul cu Real: "Trebuie arestat!"

Arbitrul român a refuzat să acorde un penalty pentru "cormorani" în prima repriză, după o fază analizată minute în șir la VAR, o decizie care i-a înfuriat la culme pe suporterii englezi. Reacțiile virulente nu au întârziat să apară pe rețelele de socializare.



Faza controversată a avut loc în minutul 30. Dominik Szoboszlai a expediat un șut spre poartă, iar balonul a fost oprit de mâna lui Tchouameni, aflat în careu.



Inițial, "centralul" român a acordat lovitură liberă de la marginea careului, dar a fost chemat rapid să revadă faza la monitorul VAR. După mai multe minute de deliberare, Kovacs a luat o decizie surprinzătoare: a anulat lovitura liberă și a dictat minge de arbitru, refuzând astfel acordarea loviturii de la 11 metri cerute de gazde.

