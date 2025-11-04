Fanii lui Liverpool îl desființează pe Istvan Kovacs după decizia VAR din meciul cu Real: "Trebuie arestat!"

Arbitrul român a refuzat să acorde un penalty pentru "cormorani" în prima repriză, după o fază analizată minute în șir la VAR, o decizie care i-a înfuriat la culme pe suporterii englezi. Reacțiile virulente nu au întârziat să apară pe rețelele de socializare.
Faza controversată a avut loc în minutul 30. Dominik Szoboszlai a expediat un șut spre poartă, iar balonul a fost oprit de mâna lui Tchouameni, aflat în careu.
Inițial, "centralul" român a acordat lovitură liberă de la marginea careului, dar a fost chemat rapid să revadă faza la monitorul VAR. După mai multe minute de deliberare, Kovacs a luat o decizie surprinzătoare: a anulat lovitura liberă și a dictat minge de arbitru, refuzând astfel acordarea loviturii de la 11 metri cerute de gazde.
Englezii au "explodat" pe X
Decizia lui Kovacs i-a scos din minți pe fanii lui Liverpool, care au "explodat" pe platforma X (fostul Twitter), cerând socoteală arbitrului român.
"Fotbalul e corupt, ce le-a făcut Real Madrid arbitrilor e o glumă, Istvan Kovacs trebuie arestat pentru această decizie", a fost una dintre cele mai dure reacții.
Comentariile acide au continuat: "Istvan Kovacs este unul dintre cei mai slabi arbitri pe care i-am văzut vreodată".
Un alt suporter a adus în discuție și statistica: "Arbitrul de astăzi, Istvan Kovacs, a oficiat meciuri pe Anfield de două ori. Împotriva lui PSG la începutul acestui an și a lui Real Madrid acum câțiva ani. Liverpool a pierdut ambele meciuri".
În ciuda valului de critici, au existat și voci care i-au dat dreptate românului. "Nu, nu e penalty. O utilizare excelentă a monitorului și o decizie excelentă din partea lui Istvan Kovacs" sau "Sunt de acord cu Istvan Kovacs. Mâna lui Tchouameni era într-o poziție naturală", au transmis alți microbiști.