Fanii lui Liverpool îl desființează pe Istvan Kovacs după decizia VAR din meciul cu Real: "Trebuie arestat!"

Fanii lui Liverpool &icirc;l desființează pe Istvan Kovacs după decizia VAR din meciul cu Real: Trebuie arestat! Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Istvan Kovacs a provocat revoltă în timpul meciului de gală din Liga Campionilor dintre Liverpool și Real Madrid.

TAGS:
Istvan KovacsLiverpoolReal Madrid
Din articol

Arbitrul român a refuzat să acorde un penalty pentru "cormorani" în prima repriză, după o fază analizată minute în șir la VAR, o decizie care i-a înfuriat la culme pe suporterii englezi. Reacțiile virulente nu au întârziat să apară pe rețelele de socializare.

Faza controversată a avut loc în minutul 30. Dominik Szoboszlai a expediat un șut spre poartă, iar balonul a fost oprit de mâna lui Tchouameni, aflat în careu.

Inițial, "centralul" român a acordat lovitură liberă de la marginea careului, dar a fost chemat rapid să revadă faza la monitorul VAR. După mai multe minute de deliberare, Kovacs a luat o decizie surprinzătoare: a anulat lovitura liberă și a dictat minge de arbitru, refuzând astfel acordarea loviturii de la 11 metri cerute de gazde.

Englezii au "explodat" pe X

Decizia lui Kovacs i-a scos din minți pe fanii lui Liverpool, care au "explodat" pe platforma X (fostul Twitter), cerând socoteală arbitrului român.

"Fotbalul e corupt, ce le-a făcut Real Madrid arbitrilor e o glumă, Istvan Kovacs trebuie arestat pentru această decizie", a fost una dintre cele mai dure reacții.

Comentariile acide au continuat: "Istvan Kovacs este unul dintre cei mai slabi arbitri pe care i-am văzut vreodată".

Un alt suporter a adus în discuție și statistica: "Arbitrul de astăzi, Istvan Kovacs, a oficiat meciuri pe Anfield de două ori. Împotriva lui PSG la începutul acestui an și a lui Real Madrid acum câțiva ani. Liverpool a pierdut ambele meciuri".

În ciuda valului de critici, au existat și voci care i-au dat dreptate românului. "Nu, nu e penalty. O utilizare excelentă a monitorului și o decizie excelentă din partea lui Istvan Kovacs" sau "Sunt de acord cu Istvan Kovacs. Mâna lui Tchouameni era într-o poziție naturală", au transmis alți microbiști.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă
Val de concedieri masive &icirc;n Rom&acirc;nia. Industriile &icirc;n care mulți angajați &icirc;și vor pierde locurile de muncă
ARTICOLE PE SUBIECT
Spaniolii sunt &icirc;n delir după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool - Real Madrid: &rdquo;Fără &icirc;ndoială!&rdquo;
Spaniolii sunt în delir după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool - Real Madrid: ”Fără îndoială!”
Istvan Kovacs, delegat de UEFA la &icirc;ncă un meci fabulos din Champions League!
Istvan Kovacs, delegat de UEFA la încă un meci fabulos din Champions League!
Mihai Stoica s-a &icirc;nt&acirc;lnit cu Istvan Kovacs! Oficialul lui FCSB a dezvăluit cum l-a surprins arbitrul
Mihai Stoica s-a întâlnit cu Istvan Kovacs! Oficialul lui FCSB a dezvăluit cum l-a surprins arbitrul
ULTIMELE STIRI
Champions League | PSG - Bayern 1-2, Juventus - Sporting 1-1 și Tottenham - Copenhaga 4-0
Champions League | PSG - Bayern 1-2, Juventus - Sporting 1-1 și Tottenham - Copenhaga 4-0
Napoli n-a mai marcat de două meciuri, &icirc;nsă Conte nu disperă: Am avut ocazii colosale
Napoli n-a mai marcat de două meciuri, însă Conte nu disperă: "Am avut ocazii colosale"
Champions League | Olympiacos &ndash; PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct &icirc;n prelungiri
Champions League | Olympiacos – PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct în prelungiri
Liverpool &ndash; Real Madrid 1-0. Mac Allister, erou pe Anfield &icirc;ntr-o zi fabuloasă a lui Courtois! Istvan Kovacs, decizii controversate
Liverpool – Real Madrid 1-0. Mac Allister, erou pe Anfield într-o zi fabuloasă a lui Courtois! Istvan Kovacs, decizii controversate
Concurență acerbă pentru Drăgușin! &rdquo;Bijuteria&rdquo; reușită de Van de Ven după o cursă a la Messi
Concurență acerbă pentru Drăgușin! ”Bijuteria” reușită de Van de Ven după o cursă a la Messi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a achitat suma pentru transferul lui Robert Lewandowski: 45.000.000 de euro

S-a achitat suma pentru transferul lui Robert Lewandowski: 45.000.000 de euro

Maghiarii se m&acirc;ndresc cu B&ouml;l&ouml;ni: răspunsul lui Loți, c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă e mai apreciat &icirc;n Rom&acirc;nia sau &icirc;n Ungaria

Maghiarii se mândresc cu Bölöni: răspunsul lui Loți, când a fost întrebat dacă e mai apreciat în România sau în Ungaria

Rinat Ahmetov devine investitor &icirc;n Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000&euro;!

Rinat Ahmetov devine investitor în Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000€!

Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz

Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz

Cosmin Olăroiu are o favorită-surpriză &icirc;n lupta pentru titlu: &rdquo;M-aș bucura enorm&rdquo;

Cosmin Olăroiu are o favorită-surpriză în lupta pentru titlu: ”M-aș bucura enorm”

Gigi Becali, revoltat de ce a putut să ceară Louis Munteanu: &bdquo;La revedere!&ldquo;

Gigi Becali, revoltat de ce a putut să ceară Louis Munteanu: „La revedere!“



Recomandarile redactiei
Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs &icirc;n Liverpool &ndash; Real Madrid: &rdquo;Zonă gri!&rdquo;
Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool – Real Madrid: ”Zonă gri!”
Concurență acerbă pentru Drăgușin! &rdquo;Bijuteria&rdquo; reușită de Van de Ven după o cursă a la Messi
Concurență acerbă pentru Drăgușin! ”Bijuteria” reușită de Van de Ven după o cursă a la Messi
Napoli n-a mai marcat de două meciuri, &icirc;nsă Conte nu disperă: Am avut ocazii colosale
Napoli n-a mai marcat de două meciuri, însă Conte nu disperă: "Am avut ocazii colosale"
Liverpool &ndash; Real Madrid 1-0. Mac Allister, erou pe Anfield &icirc;ntr-o zi fabuloasă a lui Courtois! Istvan Kovacs, decizii controversate
Liverpool – Real Madrid 1-0. Mac Allister, erou pe Anfield într-o zi fabuloasă a lui Courtois! Istvan Kovacs, decizii controversate
Ce a fost &icirc;n mintea lui? Luis Diaz, roșu direct &icirc;n PSG - Bayern: Absolut oribil!
Ce a fost în mintea lui? Luis Diaz, roșu direct în PSG - Bayern: "Absolut oribil!"
Alte subiecte de interes
Cine va arbitra FCSB - Farul Constanța, meciul &icirc;n care Gigi Becali a anunțat că trimite echipa a doua
Cine va arbitra FCSB - Farul Constanța, meciul în care Gigi Becali a anunțat că trimite echipa a doua
Adrian Porumboiu i-a făcut praf pe Istvan Kovacs și Colțescu: Trecut mocirlos / Are &icirc;n spate lucruri odioase
Adrian Porumboiu i-a făcut praf pe Istvan Kovacs și Colțescu: "Trecut mocirlos" / "Are în spate lucruri odioase"
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
Val de concedieri masive &icirc;n Rom&acirc;nia. Industriile &icirc;n care mulți angajați &icirc;și vor pierde locurile de muncă

stirilephttps: Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

stirileprotv Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!