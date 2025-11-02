Istvan Kovacs arbitrează Liverpool - Real Madrid în Liga Campionilor

După Olympiacos - Pafos 0-0 și Villarreal - Juventus 2-2, Istvan Kovacs va fi la centru în duelul de cinci stele dintre Liverpool și Real Madrid, care va avea loc pe Anfield, marți, de la ora 22:00.



Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial a fost desemnat Marcel Bîrsan. În camera VAR se vor afla germanul Bastian Dankert și elvețianul Fedayi San.



Istvan Kovacs a mai arbitrat un duel Liverpool - Real, tot în Champions League și tot pe Anfield. Se întâmpla în returul optimilor de finală din sezonul 2022/23, când madrilenii se impuneau cu 5-2.

Istvan Kovacs, nominalizat de IFFHS la titlul de cel mai bun arbitru al lumii în 2025

Istvan Kovacs, "centralul" în vârstă de 41 de ani, a fost inclus de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS) pe lista scurtă a candidaților pentru trofeul "Cel mai bun arbitru al lumii" în 2025.



Forul internațional, care acordă aceste premii încă din 1987, l-a nominalizat pe Kovacs în urma prestațiilor sale solide din acest an calendaristic.



Mai mult, IFFHS l-a evidențiat pe român chiar în materialul de prezentare, alături de argentinianul Tello, qatarezul Al Jassim și francezul Letexier, numindu-i "patru candidați pentru a-i succeda lui François Letexier", câștigătorul ediției din 2024.

Kovacs se află într-o companie selectă și va avea o misiune dificilă în cursa pentru trofeu. Pe aceeași listă se regăsesc nume uriașe ale arbitrajului mondial.



Francezul François Letexier, deținătorul titlului, este din nou nominalizat. Alături de el apar "grei" precum polonezul Szymon Marciniak, englezul Michael Oliver, francezul Clement Turpin sau slovenul Slavko Vincic.



Câștigătorul va fi desemnat pe baza voturilor unui juriu internațional compus din jurnaliști sportivi și experți în fotbal din 120 de țări de pe toate continentele. Rezultatele finale ale votului vor fi publicate după data de 10 decembrie 2025.

