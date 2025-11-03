Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Champions League. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Ultima întâlnire dintre Liverpool și Real Madrid a avut loc în urmă cu un an, tot în faza principală de la ”masa bogaților”, moment în care ”cormoranii” s-au impus pe Anfield cu 2-0.



Spaniolii sunt în delir după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool - Real Madrid: ”Fără îndoială!”



După ce au aflat că Istvan Kovacs va fi la ”centru” în Liverpool - Real Madrid, presa din Spania a exultat. Ibericii consideră că delegarea arbitrului român îi poate aduce noroc formației dirijate de Xabi Alonso.



”Arbitrul este bine cunoscut și știe cum să gestioneze un meci.



Istvan Kovacs, care a arbitrat patru meciuri ale lui Real Madrid, își cunoaște jocul și, dacă luăm în considerare puțină superstiție și statistică, arbitrul a adus noroc.



În meciurile pe care le-a arbitrat, Real Madrid a ieșit victorioasă în trei din patru meciuri. Acest lucru ar putea oferi echipei lui Xabi Alonso o oarecare liniște sufletească pentru acest meci.



Fără îndoială, norocul este de partea lui Real Madrid, după ce s-a confirmat că Istvan Kovacs va fi arbitrul marțea aceasta.



Se speră că o victorie se va adăuga la palmaresul celor cinci meciuri pe care le-a arbitrat, deoarece clubul a avut rezultate bune atunci când arbitrul român a fost la conducere”, a scris defensacentral.

