Cei doi s-au intersectat la Cluj, când arbitrul din finala Champions League din sezonul trecut se antrena în baza celor de la Sănătatea Cluj.

Mihai Stoica a dezvăluit ce a discutat cu Istvan Kovacs

Oficialul campioanei României susține că, în contextul în care s-a întâlnit întâmplător cu centralul român, a avut o discuție scurtă cu acesta în care au abordat mai degrabă subiecte legate de fotbalul internațional.

Mihai Stoica a mărturisit că este impresionat de felul în care s-a schimbat Istvan Kovacs în ultimii ani.

”Ne-am intersectat la Cluj. Noi plecam, el mergea să se antreneze în baza celor de la Sănătatea Cluj. Era logic să stăm de vorbă. Cu arbitrii la meciuri nu poți să vorbești, dar ce să faci, să te prefaci că nu-i vezi? Am discutat despre fotbal internațional.

În momentul în care ai arbitrat finalele de Conference League, Europa League și Champions League, ești relaxat. Când ajungi la cel mai înalt nivel, devii relaxat. Eu apreciez mult că s-a schimbat în ultimii ani. Într-adevăr, era foarte scorțos. Era greu să vorbești cu el. Acum se comportă total diferit”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

