Cristi Chivu (45 de ani) tocmai a bifat meciul său cu numărul 20 pe banca Interului și, deocamdată, cifrele sale sunt bune: 14 victorii, 1 egal, 5 înfrângeri, golaveraj: 42-18.

Cu un procentaj al victoriilor de 70%, plus o medie a golurilor marcate de 2,1 pe meci – excelentă pentru o formație italiană! – Chivu a reușit să ducă mai departe, cu succes, munca predecesorului său, Simone Inzaghi (49 de ani). În cei patru ani, la Inter, acesta a cucerit cinci trofee.

Inter, mult în urma favoritelor la câștigarea Champions League

Revenind la Chivu, există, totuși, o problemă cu mandatul său, la Inter. Și anume faptul că a pierdut meciurile împotriva formațiilor cu adevărat mari pe care le-a întâlnit. Înfrângerile cu AC Milan (0-1), Napoli (1-3) și Juventus (3-4) fix asta demonstrează. Și explică și faptul că, în acest moment, Inter e desconsiderată de specialiști, în ceea ce privește posibila câștigare a trofeului Champions League.

Platforma Football Meets Data, cea mai mare din fotbalul internațional dedicată statisticilor, tocmai a analizat șansele favoritelor, la câștigarea UEFA Champions League. Aici, Inter e plasată abia pe locul 7, după cum se poate vedea mai jos:

*Arsenal: 22%

*Bayern Munchen: 14%

*Manchester City: 12%

*PSG: 10%

*Liverpool: 8%

*Real Madrid: 7%

*Inter: 6%

*Barcelona: 6%

*Chelsea: 4%

*Newcastle: 3%

Inter își poate îmbunătăți cota, diseară (ora 22:00), când va întâlni o forță a fotbalului european, Atletico Madrid în deplasare, în etapa a 5-a din Champions League.

