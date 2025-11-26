Cristi Chivu (45 de ani) tocmai a bifat meciul său cu numărul 20 pe banca Interului și, deocamdată, cifrele sale sunt bune: 14 victorii, 1 egal, 5 înfrângeri, golaveraj: 42-18.
Cu un procentaj al victoriilor de 70%, plus o medie a golurilor marcate de 2,1 pe meci – excelentă pentru o formație italiană! – Chivu a reușit să ducă mai departe, cu succes, munca predecesorului său, Simone Inzaghi (49 de ani). În cei patru ani, la Inter, acesta a cucerit cinci trofee.
Inter, mult în urma favoritelor la câștigarea Champions League
Revenind la Chivu, există, totuși, o problemă cu mandatul său, la Inter. Și anume faptul că a pierdut meciurile împotriva formațiilor cu adevărat mari pe care le-a întâlnit. Înfrângerile cu AC Milan (0-1), Napoli (1-3) și Juventus (3-4) fix asta demonstrează. Și explică și faptul că, în acest moment, Inter e desconsiderată de specialiști, în ceea ce privește posibila câștigare a trofeului Champions League.
Platforma Football Meets Data, cea mai mare din fotbalul internațional dedicată statisticilor, tocmai a analizat șansele favoritelor, la câștigarea UEFA Champions League. Aici, Inter e plasată abia pe locul 7, după cum se poate vedea mai jos:
*Arsenal: 22%
*Bayern Munchen: 14%
*Manchester City: 12%
*PSG: 10%
*Liverpool: 8%
*Real Madrid: 7%
*Inter: 6%
*Barcelona: 6%
*Chelsea: 4%
*Newcastle: 3%
Inter își poate îmbunătăți cota, diseară (ora 22:00), când va întâlni o forță a fotbalului european, Atletico Madrid în deplasare, în etapa a 5-a din Champions League.