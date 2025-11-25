Băieții lui Cristi Chivu se pregătesc pentru duelul cu Atletico Madrid, pe „Civitas Metropolitano”, în etapa a 5-a din UEFA Champions League. Partida este programată miercuri, 26 noiembrie, de la ora 22:00 și va fi LIVE TEXT pe Sport.ro.



Simeone, întrebat direct dacă va ajunge la Inter: „Da… mă văd acolo într-o zi”



Înaintea meciului cu Inter, antrenorul lui Atletico Madrid a fost întrebat la conferința de presă despre posibilitatea de a o prelua cândva pe Inter Milano, club pentru care a jucat în anii ’90. Răspunsul său a fost cât se poate de sincer.



„Dacă în viitor voi antrena Inter? Nu depinde doar de mine, dar dacă îmi imaginez traseul meu ca antrenor, da… mă văd la un moment dat pe banca lui Inter”, a spus „El Cholo”.



„El Cholo” a vorbit și despre forma actuală a băieților lui Cristi Chivu: „În Champions League sunt într-o poziție bună, au jucat două finale, sunt una dintre favorite. Au o echipă puternică și disciplinată.”



