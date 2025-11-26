Marea problemă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu am realizat aproape nimic”

Cristi Chivu a vorbit despre una dintre problemele pe care le are Inter în acest sezon.

Inter a pierdut Derby della Madonnina, scor 0-1, după un meci ghinionist în fața lui AC Milan. Echipa lui Cristi Chivu a trimis de două ori mingea în bară și a ratat o lovitură de la 11 metri.

„Nerazzurri” se află pe locul patru în urma ultimului meci și sunt la trei puncte în spatele liderului AS Roma.

Cristi Chivu nu a ascuns marea problemă a lui Inter din acest sezon

Inter a avut un start slab de sezon, dar Cristi Chivu a reglat lucrurile în următoarele etape și înainte de pauza internațională formația din Milano era pe primul loc în Serie A și cu maximum de puncte în grupa de Champions League.

Însă, după înfrângerea cu AC Milan au apărut întrebări legate de prestațiile lui Inter în meciurile cu echipele care contează. Inter a pierdut dueluri cu Juventus, Napoli și AC Milan, iar singura partidă câștigată în fața unei echipe cu pretenții este 1-0 cu AS Roma.

În fața unui test important așa cum este meciul cu Atletico Madrid din deplasare, Cristi Chivu a fost întrebat despre acest aspect, iar tehnicianul român a recunoscut că echipa lui nu a realizat mare lucru în duelurile cu formații importante.

„Îmi iau în considerare maturitatea, atitudinea și calitatea. Dorința de a fi mereu proactivi, fie că avem sau nu mingea, creșterea este evidentă. În confruntările directe, în afară de cea cu Roma, nu am realizat aproape nimic, dar sunt încrezător.

Nu toate înfrângerile sunt la fel, dar în alte meciuri am primit puțin mai multe, cum ar fi împotriva lui Juve, Napoli și Roma. Am jucat un meci solid împotriva lui Milan, iar asta mă pune pe gânduri. Nu este o înfrângere ca celelalte. Am adăugat puțin mai mult, dar nu a fost suficient, așa că trebuie să muncim pentru a sparge tabuul meciurilor directe. Echipa este vie și sănătoasă și vrea să revină la cele mai înalte niveluri.”, a spus Cristi Chivu, conform presei din Italia.

Partida Atletico Madrid - Inter, din runda a cincea din Champions League, va avea loc miercuri, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Înaintea meciului cu formația lui Diego Simeone, Inter se află pe locul trei în grupa unică din Champions League, cu maximum de puncte după patru runde.

