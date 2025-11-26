Marea problemă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu am realizat aproape nimic”

Inter a pierdut Derby della Madonnina, scor 0-1, după un meci ghinionist în fața lui AC Milan. Echipa lui Cristi Chivu a trimis de două ori mingea în bară și a ratat o lovitură de la 11 metri.

„Nerazzurri” se află pe locul patru în urma ultimului meci și sunt la trei puncte în spatele liderului AS Roma.

Cristi Chivu nu a ascuns marea problemă a lui Inter din acest sezon

Inter a avut un start slab de sezon, dar Cristi Chivu a reglat lucrurile în următoarele etape și înainte de pauza internațională formația din Milano era pe primul loc în Serie A și cu maximum de puncte în grupa de Champions League.

Însă, după înfrângerea cu AC Milan au apărut întrebări legate de prestațiile lui Inter în meciurile cu echipele care contează. Inter a pierdut dueluri cu Juventus, Napoli și AC Milan, iar singura partidă câștigată în fața unei echipe cu pretenții este 1-0 cu AS Roma.

În fața unui test important așa cum este meciul cu Atletico Madrid din deplasare, Cristi Chivu a fost întrebat despre acest aspect, iar tehnicianul român a recunoscut că echipa lui nu a realizat mare lucru în duelurile cu formații importante.