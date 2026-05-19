De luni de zile, telenovela a cuprins Brazilia: la 34 de ani, oare fostul atacant al Barcelonei şi PSG, afectat de accidentări recurente, va reuşi în cursa sa contracronometru pentru a reveni la Seleção, cu care nu a mai jucat din octombrie 2023?
Neymar, convocat la naționala Braziliei pentru Cupa Mondială!
Răspunsul a venit luni de la Ancelotti, în timpul unei conferinţe de presă la Rio de Janeiro: golgheterul all-time al echipei naţionale braziliene (79 de goluri, cu două mai multe decât Pelé, în 128 de apariţii) va juca într-adevăr în a patra sa Cupă Mondială după 2014, 2018 şi 2022.
În ciuda unui început de sezon afectat de accidentări şi de operaţia la genunchi din decembrie, Neymar şi-a recăpătat treptat forma la Santos, cu care a jucat 10 din ultimele 13 meciuri, şi l-a convins pe Ancelotti să aibă încredere în el.
Brazilia va juca două meciuri amicale finale, împotriva Panama pe 31 mai şi împotriva Egiptului pe 7 iunie, înaintea debutului la Cupa Mondială de pe stadionul MetLife din New York împotriva Marocului pe 14 iunie la miezul nopţii, scrie News.ro.
Echipa Braziliei pentru Cupa Mondială:
- Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).
- Fundaşi: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Leo Pereira (Flamengo), Ibáñez (Al-Ahli), Wesley (Roma).
- Mijlocasi: Casemiro (United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo).
- Atacanti: Vinicius Junior (Real Madrid), Neymar (Santos), Endrick (Lyon), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (United), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Rayan (Bournemouth).