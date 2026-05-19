De luni de zile, telenovela a cuprins Brazilia: la 34 de ani, oare fostul atacant al Barcelonei şi PSG, afectat de accidentări recurente, va reuşi în cursa sa contracronometru pentru a reveni la Seleção, cu care nu a mai jucat din octombrie 2023?

Neymar, convocat la naționala Braziliei pentru Cupa Mondială!

Răspunsul a venit luni de la Ancelotti, în timpul unei conferinţe de presă la Rio de Janeiro: golgheterul all-time al echipei naţionale braziliene (79 de goluri, cu două mai multe decât Pelé, în 128 de apariţii) va juca într-adevăr în a patra sa Cupă Mondială după 2014, 2018 şi 2022.

În ciuda unui început de sezon afectat de accidentări şi de operaţia la genunchi din decembrie, Neymar şi-a recăpătat treptat forma la Santos, cu care a jucat 10 din ultimele 13 meciuri, şi l-a convins pe Ancelotti să aibă încredere în el.