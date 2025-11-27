Liverpool a suferit un nou eșec usturător, iar echipa lui Arne Slot nu reușească să iasă din criză. Miercuri seară, chiar pe Anfield, campioana Angliei a pierdut clar duelul cu PSV Eindhoven, scor 1-4.

Schouten recunoaște că l-a împins pe Van Dijk



PSV a deschis scorul după doar 6 minute, prin Ivan Perisic, din penalty. Lovitura de la 11 metri s-a acordat după un henț comis în careu de Van Dijk, care a ridicat foarte mult mâna la un corner.



Van Dijk, care se afla în duel cu Dennis Man, a reclamat că a fost împins din spate de Jerdy Schouten și că acesta ar fi fost motivul pentru care a comis hențul respectiv. Chiar și așa, arbitrul spaniol Alejandro Hernandez și-a păstrat decizia de a dicta penalty pentru PSV.



După meci, întrebat despre penalty-ul din prima repriză, Schouten a recunoscut: "Da, l-am împins puțin pe Van Dijk, dar când ești atât de mare precum el ar trebui să faci față, nu?".



"Sunt foarte emoționat și foarte mândru. Liverpool a avut posesia, dar ne-am apărat foarte bine și avem de ce să fim fericiți. Și noi am avut ocazii importante, iar după pauză ne-am întors foarte bine de la vestiare. Am știut exact ce avem de făcut", a mai spus Schouten, potrivit Voetbal International.

