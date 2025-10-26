După un start perfect cu cinci victorii pe linie, Liverpool a înregistrat patru rezultate negative consecutive și a coborât de pe prima poziție pe locul șase în clasamentul eșalonului de elită al Angliei.



Sâmbătă seară, Liverpool s-a deplasat la Londra pentru confruntarea cu Brentford din etapa a 9-a, la finalul căreia gazdele au înregistrat toate cele trei puncte după ce s-au impus cu 3-2.



Arne Slot a găsit explicația pentru explozia de eșecuri la Liverpool: ”Și nu e o scuză, dar asta e realitatea”



După meci, Arne Slot a sugerat că echipele au găsit o anumită tactică împotriva lui Liverpool care funcționează perfect, motiv pentru care ”cormoranilor” le e greu să obțină victoria.



Tehnicianul de pe Anfield a explicat că încă nu a găsit un răspuns pentru tactica respectivă. De asemenea, Slot a semnalat și că cele 3/4 meciuri în deplasare din ultimele etape nu au fost chiar benefice.



”Echipele joacă într-un anumit stil cu noi, e o strategie foarte bună pe care nu pot să o spun. Și încă nu am găsit răspunsul pentru asta! Totuși, nu e o scuză, dar și să joci atâtea meciuri în deplasare nu prea ajută”, a spus Arne Slot.



Pe lângă cele 3/4 meciuri din campionat pe care Liverpool le-a jucat în deplasare, tot departe de Anfield au fost și confruntările cu Frankfurt și Galatasaray din UEFA Champions League.

