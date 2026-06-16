Haos la adversara Universității Craiova din Champions League! Antrenorul, suspendat în ziua tragerii la sorți

Universitatea Craiova a fost repartizată marți cu gruparea din Belarus în primul tur preliminar al UEFA Champions League. Chiar în ziua tragerii la sorți, conducerea celor de la ML Vitebsk a hotărât să îl suspende din funcție pe antrenorul principal Magomed Adiev (48 de ani), sancțiunea aplicându-se și în cazul secundului său, Filipp Sokolinsky.

Tehnicianul rus fusese instalat abia la finalul lunii aprilie și a rezistat doar șapte partide la cârma echipei. ML Vitebsk se clasează în prezent pe locul secund în campionat, cu 24 de puncte obținute în 11 etape, însă înfrângerea suferită recent pe teren propriu, 1-2 cu rivala FC Vitebsk, a produs agitație în cadrul lotului.