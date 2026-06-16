Haos la adversara Universității Craiova din Champions League! Antrenorul, suspendat în ziua tragerii la sorți

Universitatea Craiova a fost repartizată marți cu gruparea din Belarus în primul tur preliminar al UEFA Champions League. Chiar în ziua tragerii la sorți, conducerea celor de la ML Vitebsk a hotărât să îl suspende din funcție pe antrenorul principal Magomed Adiev (48 de ani), sancțiunea aplicându-se și în cazul secundului său, Filipp Sokolinsky.
Tehnicianul rus fusese instalat abia la finalul lunii aprilie și a rezistat doar șapte partide la cârma echipei. ML Vitebsk se clasează în prezent pe locul secund în campionat, cu 24 de puncte obținute în 11 etape, însă înfrângerea suferită recent pe teren propriu, 1-2 cu rivala FC Vitebsk, a produs agitație în cadrul lotului.
Căpitanul devine antrenor interimar
În urma suspendării imediate a lui Adiev, responsabilitatea pregătirii echipei a fost transferată unui om de încredere din cadrul clubului. Sergey Balanovich, fotbalist în vârstă de 38 de ani și căpitanul formației, a preluat rolul de antrenor interimar și ar putea conduce echipa în dubla cu formația din Bănie. Meciurile din preliminariile Ligii Campionilor sunt programate pe 7 și 8 iulie pentru manșa tur, respectiv 14 și 15 iulie pentru retur.
„Antrenorul principal al echipei ML Vitebsk, Magomed Adiev, și secundul său, Filipp Sokolinsky, au fost suspendați de la antrenamentele echipei. Căpitanul nostru, Sergey Balanovich, a fost numit antrenor interimar. Reamintim că, sub conducerea antrenorului rus, echipa noastră a jucat 7 meciuri, câștigând patru, remizând într-unul și pierzând două. Hai, ML Vitebsk!”, au transmis oficialii clubului din Belarus prin intermediul rețelelor de socializare.