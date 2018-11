Gest incredibil al englezilor dupa marea RUSINE din UEFA Champions League! Au schimbat rezultatul unui meci pe prima pagina

Manchester City este 99% calificata in optimile UEFA Champions League.

Campioana Angliei, Manchester City, a reusit scorul sezonului in UEFA Champions League pe propriul teren contra celor de la Sahtior - cu 6-0 a castigat echipa lui Pep Guardiola. Cu toate astea, cei de la The Sun au schimbat rezultatul pe prima pagina a editiei tiparite de astazi!

Motivul? Penalty-ul jenant obtinut de Raheem Sterling dupa ce acesta s-a impiedicat de gazon! Victor Kassai a fost pacalit si a acordat penalty-ul din care Gabriel Jesus a dus scorul la 2-0. Astfel, cei de la The Sun au decis sa scrie ca scorul partidei a fost 5-0!

Raheem Sterling si-a cerut scuze pentru faza dupa partida. "Nu am simtit vreun contact, a fost greseala mea. M-am impiedicat si am ajuns pe pamant. Imi cer scuze arbitrului si celor de la Sahtior" a spus Sterling dupa partida.



