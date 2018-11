Lua 300 000 de euro, apoi s-a marcat in minutul 93! Ghinion TERIBIL pentru un parior dupa meciurile din Champions League! Ce pariase

Un englez a intrat in competitia pentru marele premiu "Super 6" si a fost la un pas de a deveni mai bogat cu 300 000 de euro. A ghicit 5 scoruri corecte si s-a aflat la cateva secunde de marele premiu. Tottenham tocmai il ajutase cu un gol marcat in minutul 89 si banii erau in sacosa. Numai ca FC Porto a inscris in minutul 3 al prelungirilor partidei cu Lokomotiv Moscova si l-a bagat in depresie!



???? No, no, no, NO.

???? After Spurs' turnaround, we had ONE #Super6 player winning the £250k jackpot. Porto have just scored in the 93rd minute. pic.twitter.com/E1KULUjvhS