ULTIMA ORA | Cutremur la o echipa de Champions League! Patronul, arestat astazi, in ziua meciului

Patronul lui AS Monaco a fost plasat in arest!

Dimitri Rybolovlev, patronul rus al lui AS Monaco, a fost retinut de politia franceza si plasat in arest. El este acuzat de acte de coruptie, trafic de influenta si complicitate la aceste infractiuni, anunta cotidianul L'Equipe! Astazi, Monaco joaca cu Brugge in UEFA Champions League.

Rybolovlev a fost saltat din locuinta sa, iar Le Monde scrie ca dosarul este disjuns dintr-un alt caz in care a fost implicat rusul. El a fost anchetat intr-un dosar de escrocherie cu obiecte de arta si ar fi cerut ajutorul ministrului justitiei din Principatul Monaco.

AS Monaco ocupa ultimul loc in Ligue 1 in acest moment, avand o singura victorie in 12 etape. Echipa este antrenata de Thierry Henry.