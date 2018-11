FOOTBALL LEAKS | Planul colosal pentru Superliga Europei: bonus de 500 de milioane € pentru castigatoare

In ultimii 3 ani, cluburile mari ale Europei au discutat in secret planul de a infiinta o liga a bogatilor, cu circuit inchis.

Cluburile mari ale Europei planuiesc infiintarea unei "Superligi" care sa inlocuiasca actuala competitie organizata de UEFA, Champions League.

Documentele Football Leaks, publicate astazi de Marca, scot la iveala un plan bine pus la punct, care are ca scop nasterea unei competitii mai atractive, si care sa genereze mai multi bani.

Castigatoarea noii competitii ar urma sa primeasca un bonus de 500 de milioane de euro, un argument suficient de solid pentru a convinge cluburile gigant. Ca o comparatie, Real Madrid a castigat anul acesta 80 de milioane de euro de pe urma castigarii trofeului Champions League.

"Big Four", de aici a plecat toata povestea

Primele cluburi care si-au unit fortele, in 2015, pentru gandirea unui plan alternativ pentru Champions League, au fost Bayern Munchen, Juventus, Barcelona si Real Madrid.

Liderul acestui grup "Big Four" a fost Karl Heinz Rummenigge, presedintele lui Bayern Munchen. El a asigurat comunicarea intre cele patru cluburi, dar si intre grupul nou format si UEFA.

Incepand cu 2016, cluburile mari au inceput sa puna conditii in discutiile cu UEFA. Forul european a simtit amenintarea si a inceput imediat sa ia masuri.

UEFA a marit numarul de participante in Champions League la patru, in cele mai mari campionate ale Europei - Spania, Italia, Germania si Anglia.

De asemenea, modul de distribuire a veniturilor pentru participantele in Champions League s-a schimbat, incepand cu 2018.

Proiectul initial "Big Four" era ca in Superliga Europei sa participe 17 cluburi din Spania, Germania, Anglia, Italia si Franta, plus o echipa invitata, care din Rusia, Olanda, Turcia sau Portugalia.

Big Four s-a transformat in Big Seven

Celor patru cluburi li s-au adaugat alte trei, AC Milan, Manchester United si Arsenal, iar planul pentru structura noii competitii s-a schimbat.

Gigantii Europei s-au gandit la o liga cu 24 de echipe - 16 cluburi permanente, carora sa li se adauge opt echipe invitate.

UEFA simte amenintarea, Superliga se amana deocamdata

UEFA poarta discutii permanente cu grupul cluburilor razvratite si incearca sa potoleasca revolta.

O Superliga organizata independent ar insemna practic desfiintarea Champions League, cea mai importanta competitie UEFA.

Bogatii Europei sunt nemultumiti de modul in care sunt impartite veniturile generate de Champions League, pentru ca o parte importanta din bani se duc spre finantarea UEFA Europa League, competitie de care cluburile mari nu vor sa auda.