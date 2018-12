BREAKING NEWS: City poate fi EXCLUSA din Champions League!!! Anuntul care PARALIZEAZA cel mai bogat club din lume

Seicii se asteapta sa primeasca o lovitura de proportii!

Rezultatele unei anchete asupra modului in care City a manipulat veniturile obtinute din sponsorizari poate sa duca la un verdict fara precedent. UEFA a cerut o investigatie independenta dupa dezvaluirile facute de Der Spiegel in seria Football Leaks. Ancheta este aproape de final, iar agentii care au condus-o vor recomanda sanctiuni dure, scrie The Times.



Der Spiegel a publicat mai multe documente conform carora aproape 80 de milioane de euro proveniti de la Abu Dhabi United Group, proprietarul clubului, ar fi fost mascati drept sponsorizari din partea companiei aviatice Etihad. Aceasta manevra contravine regulilor de investitie impuse de UEFA in criteriile fair play-ului financiar. City risca sanctiuni dure. Corpul de investigatie e asteptat chiar sa propuna excluderea lui City din Champions League in sezonul viitor!

City e campioana sezonului trecut in Anglia si liderul campionatului in acest moment. Echipa lui Guardiola e printre favorite si la victoria finala din Champions League.