Noua tinta a celor de la Real Madrid! Are clauza de 22 de milioane de euro: Pe cine au pus ochii

Real Madrid a pus ochii pe un mijlocas.

Noua tinta a celor de la Real Madrid este Alfonso Pedraza de la Villarreal, scrie AS.

Mijlocasul de 22 de ani a intrat pe lista echipei din Madrid.

Pedraza are o clauza de reziliere de 22 de milioane de euro si este una dintre marile sperante ale celor de la Villarreal, deci va fi dificil pentru Real sa-l obtina.

Alfonso Pedraza este descris ca un fotbalist cu o putere fizica impresionanta, fiind foarte rapid si avand un sut de exceptie cu piciorul stang. Ultima sa reusita a fost un gol superb impotriva lui Levante.

El face parte din echipa nationala U21 a Spaniei si acolo s-a facut reparcat.

S-a format la Villarreal, unde a revenit in acest an, dupa ce fusese imprumutat la Alaves, echipa la care a reusit patru goluri si sase asisturi in 37 de partide jucate.