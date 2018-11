Transferul pe care Ronaldo il cere la Juventus: un jucator de la Real Madrid pentru trofeul Champions League

Cristiano Ronaldo nu il uita pe Keylor Navas.

Ronaldo le-a cerut sefilor clubului Juventus sa il transfere in iarna pe portarul madrilenilor, Keylor Navas, pentru ca e sigur ca venirea acestuia ar asigura castigarea trofeului Champions League, scriu spaniolii de la Mundo Deportivo.

Discutii au mai fost si in vara, insa atunci Navas a decis sa ramana la Real. Parcursul dezamagitor al Realului din ultima perioada, dar si statutul de rezerva in campionat, il fac acum pe Navas sa ia in calcul transferul in Italia.

Real Madrid se bazeaza pe Thibaut Curtois in campionat, Keylor Navas aparand poarta galacticilor in Champions League.

In acest moment, Juve ii are in poarta pe Wojciech Szczesny si Mattia Perin.

5 meciuri a jucat Navas pentru Real Madrid in acest sezon - doua in campionat, trei in Champions League