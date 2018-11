Rednic, despre intalnirea cu Gnohere: "Sa vina sa isi ceara scuze!" De ce e suparat antrenorul lui Dinamo

Dinamo a castigat meciul de la Voluntari, 1-0, intr-un moment extrem de delicat, iar etapa viitoare va intalni FCSB, pe National Arena.

Mircea Rednic, omul care l-a adus pe Gnohere in Romania, spune ca atacantul de la FCSB ar trebui sa ii ceara scuze pentru ce i-a facut fiicei sale.

Gnohere a reziliat unilateral contractul cu impresarul Luana Rednic, in momentul in care a ajuns la FCSB, ceea ce a dus la o actiune in instanta.

Zilele trecute a venit si verdictul - Gnohere trebuie sa ii plateasca Luanei despagubiri, dupa ce a fentat-o cu plata comisionului de 10.000 de euro.

"El trebuie sa vina la mine, sa dea mana. Eu niciodata n-am vorbit rau de el, e intradevar un atacant care iti da gol din orice pozitie."

"Pe mine m-a deranjat lipsa de respect fata de mine si familia mea, lipsa de recunostinta. El venea de la o echipa care retrogradase in liga C, si era rezerva acolo."

"Eu vorbisem sa vina la Dinamo inainte sa ajunga la Petrolul. A ales Petrolul pentru un comision pe care oricum nu l-a vazut niciodata. Puteam sa ii intorc spatele, mai ales cand am vazut cum arata. Dar stiam ca e un jucator cu calitati, care poate sa ajute echipa", a spus Rednic.