The Touchline, o pagină de fotbal urmărită de 1,5 milioane de oameni , l-a acuzat pe Istvan Kovacs că nu a acordat un penalty pentru Barcelona, i ar suporterii „blaugrana” au luat foc în comentarii.

Suporterii Barcelonei au răbufnit pe internet cu privire la o fază controversată din minutul 54 al meciului cu Atletico, la scorul de 1-0 pentru madrileni.

Portarul Musso i-a trimis mingea stoperului Pubill pentru a bate un out de poartă. Înainte să repună balonul, Pubill l-a fixat cu mâna.

Elevii lui Hansi Flick au solicitat imediat o lovitură de pedeapsă, dar Istvan Kovacs nici nu s-a gândit astfel, iar VAR-ul nu a intervenit.

Verdictul specialistului

„Centralul” din Carei a avut dreptate, conform specialistului publicației spaniole Marca.

„Nu e penalty! Kovacs interpretează că mingea nu era în joc. Nu era niciun adversar în apropiere, iar aplicarea regulamentului înseamnă înțelegerea spiritului jocului și corectitudine”, a explicat Alfonso Perez Burrull, fost arbitru timp de un deceniu în La Liga, premiat în 2007 cu „Fluierul de Aur”.

Un precedent de partea catalanilor

Cu trei ani în urmă, la un meci din Argentina, o fază identică a fost judecată de arbitru, după intervenția VAR, în interpretarea catalanilor.

Momentul a fost amintit pe X de către Pavel Fernandez, jurnalist colaborator tot cu publicația Marca, care a susținut că Istvan Kovacs ar fi trebuit să dicteze lovitură de la 11 metri.