Spaniolii au dat verdictul după ce Istvan Kovacs a lăsat-o pe Barcelona în 10 la meciul cu Atletico Madrid

Spaniolii au dat verdictul după ce Istvan Kovacs a lăsat-o pe Barcelona în 10 la meciul cu Atletico Madrid Liga Campionilor
Istvan Kovacs se află la centru la un duel de cinci stele din sferturile de finală Champions League, FC Barcelona - Atletico Madrid.

FC Barcelona a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 44, când fundașul Pau Cubarsi a văzut cartonașul roșu din partea lui Istvan Kovacs.

Spaniolii au dat verdictul după ce Istvan Kovacs a lăsat-o pe Barcelona în 10 la meciul cu Atletico Madrid

Julian Alvarez a trimis o pasă perfectă către Giuliano Simeone, care era pe cale să rămână singur cu portarul Joan Garcia. Pau Cubarsi a intervenit pentru a-l bloca pe argentinian, însă a comis un fault pentru care a fost sancționat inițial doar cu galben.

Istvan Kovacs a fost însă chemat la monitorul VAR, a văzut reluările și a decis să îl elimine pe Cubarsi. Din lovitura liberă rezultată, Julian Alvarez a deschis scorul, iar Atletico a condus la pauză cu 1-0.

Fostul arbitru spaniol Iturralde González, analist la Diario As și Cadena SER, este de părere că Istvan Kovacs a luat decizia corectă după consultarea reluărilor.

"Este cartonaș roșu, dar poate că arbitrul nu a văzut foarte bine faza din teren. Cei din camera VAR au fost nevoiți să îl cheme. Cubarsi a alergat în spatele lui Simeone, iar senzația inițială a fost că atacantul s-a împiedicat. Totuși, fundașul a fost cel care i-a provocat căderea", a spus Iturralde González.

Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
PSG - Liverpool 2-0, ACUM pe Sport.ro! Parizienii dublează avantajul
ACUM: FC Barcelona - Atletico Madrid 0-1 în sferturile Champions League! Bară pentru Rashford
Mircea Lucescu a lansat unul dintre cei mai mari atacanți români: „N-am cuvinte să spun cât sunt de trist”
Cosmin Contra, concluzie amară despre moartea lui Mircea Lucescu: „Ne aducem aminte de el, acum, când a trecut în neființă”
Galeria unei echipei din play-off s-a prezentat la sicriul lui Mircea Lucescu. Au „luat pe sus” Arena Națională
Turcia, omagiul suprem pentru Mircea Lucescu! Decizia istorică a federației de la Istanbul

Și-a prevestit Mircea Lucescu moartea? Declarația tulburătoare făcută în urmă cu doar șase luni

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Ladislau Boloni, cutremurător: „I-am spus să lase dracului fotbalul”

Mircea Lucescu a reușit imposibilul! Ce s-a întâmplat în Rusia și Ucraina după vestea morții antrenorului român

Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026, pe VOYO și Pro Arena! Umilință pentru tricolore



Cosmin Contra, concluzie amară despre moartea lui Mircea Lucescu: „Ne aducem aminte de el, acum, când a trecut în neființă”
ACUM: FC Barcelona - Atletico Madrid 0-1 în sferturile Champions League! Bară pentru Rashford
Mircea Lucescu a lansat unul dintre cei mai mari atacanți români: „N-am cuvinte să spun cât sunt de trist”
Atât de mare a fost Mircea Lucescu! Aplauze în picioare pe Camp Nou și Parc des Princes
PSG - Liverpool 2-0, ACUM pe Sport.ro! Parizienii dublează avantajul
Specialistul în arbitraj a răbufnit când a văzut ce a pățit Andrei Rațiu în meciul cu Barcelona: ”Penalty clar!”
Cine va arbitra FCSB - Farul Constanța, meciul în care Gigi Becali a anunțat că trimite echipa a doua
Adrian Porumboiu i-a făcut praf pe Istvan Kovacs și Colțescu: "Trecut mocirlos" / "Are în spate lucruri odioase"
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

