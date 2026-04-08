Spaniolii au dat verdictul după ce Istvan Kovacs a lăsat-o pe Barcelona în 10 la meciul cu Atletico Madrid

Julian Alvarez a trimis o pasă perfectă către Giuliano Simeone , care era pe cale să rămână singur cu portarul Joan Garcia. Pau Cubarsi a intervenit pentru a-l bloca pe argentinian, însă a comis un fault pentru care a fost sancționat inițial doar cu galben.

FC Barcelona a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 44, când fundașul Pau Cubarsi a văzut cartonașul roșu din partea lui Istvan Kovacs .

Istvan Kovacs a fost însă chemat la monitorul VAR, a văzut reluările și a decis să îl elimine pe Cubarsi. Din lovitura liberă rezultată, Julian Alvarez a deschis scorul, iar Atletico a condus la pauză cu 1-0.

Fostul arbitru spaniol Iturralde González, analist la Diario As și Cadena SER, este de părere că Istvan Kovacs a luat decizia corectă după consultarea reluărilor.

"Este cartonaș roșu, dar poate că arbitrul nu a văzut foarte bine faza din teren. Cei din camera VAR au fost nevoiți să îl cheme. Cubarsi a alergat în spatele lui Simeone, iar senzația inițială a fost că atacantul s-a împiedicat. Totuși, fundașul a fost cel care i-a provocat căderea", a spus Iturralde González.