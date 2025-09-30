Au rămas doar nouă jucători din echipa campioană în 2024

Managerul Xabi Alonso a plecat la Real Madrid și a fost înlocuit inițial cu Erik ten Hag (1 iulie 2025 - 1 septembrie 2025), care i-a lăsat locul, la rândul lui, lui Kasper Hjulmand (8 septembrie 2025). La nivel de lot, din grupul care reușea să câștige titlul de campioană în Bundeliga, să intre în posesia DFB-Pokal și să joace finala Europa League, în sezonul 2023-2024, se mai găsesc sub contract doar nouă jucători (Niklas Lomb, Jonas Hofmann, Robert Andrich, Alex Grimaldo, Edmond Tapsoba, Nathan Tella, Arthur, Exequiel Palacios, Patrik Schick).



Culmea e că "Die Schwarzroten" au renunțat la cei mai buni jucători și au făcut un profit de doar 9.7 milioane de euro, în perioadele de mercato din ultimul an. Sezonul trecut, Bayer a câștigat DFL-Supercup, a terminat pe locul secund în Bundesliga, a atins semifinalele DFB-Pokal și optimile de finală ale Champions League. În acest moment, echipa ocupă locul al șaselea în campionat, a trecut cu bine de primul tur al DFB-Pokal (4-0 cu Sonnenhof Grossaspach) și a început faza ligii în Champions League cu o remiză, 2-2 cu FC Copenhaga.



Un asemenea exod de jucători a mai avut loc după sezonul 2001-2002

Nu e prima dată când Leverkusen nu reușește să mențină un lot care a performat la nivel național și internațional. După sezonul 2001-2002, în care trupa lui Klaus Toppmoller a terminat pe locul secund în Bundesliga și a jucat finale de DFB-Pokal și Champions League, i-a pierdut pe Michael Ballack (Bayern Munchen), Ze Roberto (Bayern Munchen), Robert Kovac (Bayern Munchen), Lucio (Bayern Munchen), Boris Zivkovic (Portsmouth), Jurica Vranjes (VfB Stuttgart), Thomas Brdaric (VfL Wolfsburg), Emanuel Pogatetz (Middlesbrough), Oliver Neuville (Borussia Monchengladbach), Andreas Neuendorf (Hertha Berlin) sau Cha Du-ri (Eintracht Frankfurt).



Pachetul majoritar al clubului din landul Renania de Nord-Westfalia este deținut Bayer AG, una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume, care a avut venituri anuale de 46.6 miliarde de euro (2024) și are aproape 93.000 de angajați.



Jucători plecați în ultimul an de la Bayer Leverkusen:

Plecări definitive - Florian Wirtz (Liverpool / 125 mil. euro), Jeremie Frimpong (Liverpool / 40 mil. euro), Odilon Kossounou (Atalanta / 25.2 mil. euro), Amine Adli (Bournemouth / 21 mil. euro), Adam Hlozek (Hoffenheim / 18 mil. euro), Granit Xhaka (Sunderland / 15 mil. euro), Sardar Azmoun (Shabab Al Ahli / 5 mil. euro), Gustavo Puerta (Racing Santander / 3.5 mil. euro), Lukas Hradecky (AS Monaco / 3 mil. euro), Patrick Pentz (Brondby / 2.5 mil. euro), Jonathan Tah (Bayern Munchen / 2 mil. euro), Iker Bravo (Udinese / 600.000 de euro), Sadik Fofana (Grazer AK / gratis), Matija Marsenic (Gornik Zabrze / gratis), Ayman Aourir (Alemania Aachen / gratis), Timothy Fosu-Mensah (retras din activitate)

Jucători importanți cărora le-a expirat împrumuturile - Nordi Mukiele (PSG), Mario Hermoso (AS Roma), Emiliano Buendia (Aston Villa), Josip Stanisic (Bayern Munchen), Borja Iglesias (Betis)

Jucători împrumutați altor cluburi (cu opțiune de cumpărare) - Piero Hincapie (Arsenal / împrumutat), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Victor Boniface (Werder Bremen), Artem Stepanov (Nuremberg), Francis Onyeka (Bochum), Farid Alfa-Ruprecht (Bochum), Tim Oermann (Sturm Graz), Noah Mbamba (FCV Dender)



Lotul lui Bayer Leverkusen pentru sezonul 2025-2026:

Mark Flekken, Janis Blaswich, Niklas Lomb (portari), Edmond Tapsoba, Loic Bade, Jarell Quansah, Jeanuel Belocian, Axel Tape, Alejandro Grimaldo, Arthur, Lucas Vazquez (fundași), Equi Fernandez, Robert Andrich, Exequiel Palacios, Aleix Garcia, Malik Tillman, Claudio Echeverri, Ibrahim Maza, Jonas Hofmann (mijlocași), Eliesse Ben Seghir, Martin Terrier, Nathan Tella, Ernest Poku, Patrik Schick, Christian Kofane, Alejo Sarco (atacanți și extreme)



Foto - Getty Images

