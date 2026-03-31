Cu patru schimbări în primul 11 față de meciul cu Turcia (0-1), de joi, România a început slab partida amicală cu Slovacia, de la Bratislava.

Slovacia - România | Hancko, creditat inițial cu golul

Gazdele au deschis scorul încă din minutul 7, după un corner. Laszlo Benes a centrat în marginea careului mic, iar David Hancko a fost scăpat din marcaj de Nicușor Bancu și a reluat cu capul. Mingea nu a intrat însă direct în poartă, ci l-a lovit în piept pe Daniel Bîrligea.

Ionuț Radu nu a putut face nimic, iar Slovacia a deschis scorul. Inițial, UEFA l-a creditat pe David Hancko cu golul, însă ulterior a operat o modificare, iar Bîrligea a apărut cu autogol.