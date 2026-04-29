În minutul 42, Viktor Gyokeres a fost protagonistul unei faze controversate, în urma căruia centralul Danny Makkelie a dictat lovitură de la 11 metri pentru Arsenal. Atacantul suedez a fost faultat în careu de David Hancko, iar olandezul nu a stat pe gânduri.
În ciuda protestelor venite dinspre jucătorii lui Atletico Madrid, Makkelie nu a revenit asupra deciziei și faza nu a fost întoarsă nici din camera VAR. Jucătorii lui Atletico Madrid au reclamat, cel mai probabil, intensitatea contactului dintre cei doi și faptul că penalty-ul a fost dat ”prea ușor”.
Penalty controversat în Atletico Madrid - Arsenal
Și presa spaniolă a tras o concluzie rapidă după ce a văzut faza în urma căreia Arsenal a deschis scorul, prin același Gyokeres. Publicația Marca a scris că decizia lui Makkelie este ”destul de discutabilă”.
„Lovitura de pedeapsă e destul de discutabilă. Gyökeres primește mingea în careu, Hancko îl închide, iar suedezul cade la pământ. Arbitrul nu ezită, iar VAR nu-l cere lui olandez să joace. Destul de dur”, a fost concluzia trasă de Marca.
Atletico Madrid - Arsenal | Echipele de start:
- Atletico Madrid: Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Koke, Cardoso, Lookman - Griezmann, Alvarez
- Rezerve: Musso, Esquivel - Mendoza, Sorloth, Baena, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Le Normand, Bonar, Julio Diaz
- Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Zubimendi, Rice - Madueke, Gyokeres, Martinelli
- Rezerve: Kepa, Setford - Mosquera, Saka, Jesus, Eze, Norgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon
Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, a rămas echilibrat înainte de duelul cu Arsenal. Sud-americanul a spus că echipa sa este în fața unui meci dificil.
"Suntem într-o altă semifinală. Este extraordinar să ajungem aici pentru a patra oară în 14 ani. Este incredibil. Această credinţă, acest entuziasm, acel spirit contagios ne vor face mult bine. Ne aşteaptă un meci greu, dar suntem plini de speranţă", a spus Simeone.