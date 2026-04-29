În minutul 42, Viktor Gyokeres a fost protagonistul unei faze controversate, în urma căruia centralul Danny Makkelie a dictat lovitură de la 11 metri pentru Arsenal. Atacantul suedez a fost faultat în careu de David Hancko, iar olandezul nu a stat pe gânduri.

În ciuda protestelor venite dinspre jucătorii lui Atletico Madrid, Makkelie nu a revenit asupra deciziei și faza nu a fost întoarsă nici din camera VAR. Jucătorii lui Atletico Madrid au reclamat, cel mai probabil, intensitatea contactului dintre cei doi și faptul că penalty-ul a fost dat ”prea ușor”.

Și presa spaniolă a tras o concluzie rapidă după ce a văzut faza în urma căreia Arsenal a deschis scorul, prin același Gyokeres. Publicația Marca a scris că decizia lui Makkelie este ”destul de discutabilă”.