Curg laudele pentru Dennis Man, omul meciului în demonstrație de forță pe care PSV Eindhovent a făcut-o pe teren propriu cu Napoli, campioana Italiei.

Inclusiv exigentul Peter Bosz, tehnicianul formație batave, care nu prea a fost mulțumit de Man imediat după sosirea sa de la Parma, l-a remarcat acum pe internaționalul român. Și, în mod cert, șefii lui PSV își freacă mâinile de bucurie, având în vedere că, foarte probabil, cota lui Dennis va exploda, după astfel de prestații, după cum Sport.ro a explicat aici.

Ilie Dumitrescu, fermecat de Dennis Man

Aflat în studioul Digi Sport, fostul star al României la Mondialul din 1994, Ilie Dumitrescu (56 de ani) a fost încântat de ce a arătat Man, în PSV – Napoli (6-2). Fostul nostru internațional a fost dat pe spate, mai ales de a doua reușită a lui Man din această partidă memorabilă.

„Golul doi a fost de Top Class. După ce a preluat și a înaintat spre interiorul careului, a șutat în momentul ideal. Gol senzațional, imparabil. Într-o astfel de fază, tu, ca portar, te aștepți să dea la lung, dar el a ales să șuteze la scurt. Șut puternic, imparabil. Este foarte bine că Dennis și-a așteptat rândul, s-a antrenat, a jucat mereu așa cum trebuie și se vede. Reușitele astea înseamnă foarte mult pentru el și nu numai, mai ales la acest nivel“, a spus Ilie Dumitrescu.

