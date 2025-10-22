România țintește calificarea la Mondiale, iar în acest context faptul că avem un jucător încântător în Champions League, cum e Dennis Man la ora actuală, e un motiv dătător de speranță înaintea partidelor cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), ultimele din grupa H.

Paradoxal, deși strălucește în cea mai tare competiție intercluburi din lume, Dennis Man nu e, totuși, cel mai bine cotat internațional român, la ora actuală. La acest capitol, Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) ocupă locul 1, având suma de 12 milioane de euro trecută în dreptul său, potrivit transfermarkt.com.

Dennis Man, cota sa s-a tot micșorat

În ceea ce îl privește pe Dennis Man, el e al doilea cel mai valoros internațional român, fiind cotat la 10 milioane de euro de transfermarkt.com, la ora actuală. De remarcat că, la ultimele evaluări, cota românului s-a tot micșorat. În decembrie 2024, el ajunsese să valoreze 17 milioane de euro! Apoi, în urma unor scăderi succesive la Parma, el a ajuns la cota de acum, de „doar“ 10 milioane de euro.

Vestea bună pentru PSV e că, dacă va continua cu evoluțiile sale excelente, în mod cert, Dennis Man va ajunge la o cotă mai mare, la următoarea actualizare făcută de transfermarkt. Până atunci, românul a adus o sumă imensă în contul formației sale, prin dubla sa din meciul cu Napoli (6-2), după cum Sport.ro a arătat aici.

