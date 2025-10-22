VIDEO Dennis Man i-a lăsat mască pe australieni! Reacție de la Antipozi după golul de vis cu Napoli: "Execuție de gheață!"

Dennis Man i-a lăsat mască pe australieni! Reacție de la Antipozi după golul de vis cu Napoli: Execuție de gheață!
Dennis Man a făcut un meci istoric în Liga Campionilor, reușind primele sale goluri în competiție în victoria zdrobitoare a lui PSV, 6-2 cu Napoli.

Dennis ManPSV EindhovenLiga Campionilor
Prestația românului a depășit granițele Europei, stârnind admirația presei internaționale, inclusiv în Australia, unde execuția sa a fost caracterizată drept "ice cold".

"O lovitură 'ice cold'!"

Victoria olandezilor a fost una răsunătoare, iar Dennis Man a fost vioara întâi. Reprezentanții postul de televiziune australian Stan Sport Football, care a transmis partida, s-au arătat impresionați de reușita atacantului român. "PSV uimește Napoli cu o victorie uriașă, 6-2, iar această lovitură a lui Dennis Man a fost 'ice cold' (n.r. - execuție de gheață/cu sânge rece) 🧊😳", au scris australienii pe rețelele de socializare, subliniind calmul și precizia românului.

Man, desemnat de UEFA omul meciului, a punctat de două ori marți seară pe Philips Stadium. "Tricolorul" a lovit prima dată în minutul 54, când a finalizat elegant din centrarea lui Mauro Junior, trimițând mingea printre picioarele fundașului Beukema.

Al doilea său gol, cel din minutul 80, a fost cel care a atras laudele internaționale: un șut superb de la marginea careului, fără replică pentru portarul Vanja Milinkovic-Savic.

Italienii au deschis scorul prin McTominay (31'), PSV a întors rapid prin autogolul lui Buongiorno (35') și reușita lui Saibari (38'). După pauză, pe lângă "dubla" lui Man, au mai punctat Pepi (87) și Driouech (89'), în timp ce McTominay a realizat și el dubla (86'). Napoli a încheiat meciul în zece oameni, după eliminarea lui Lucca (76').

Dennis Man, magician: suma băgată în contul lui PSV cu dubla sa, imensă!
Italienii îl regretă acum pe Dennis Man după dubla de vis cu Napoli: ”Che gol dell'ex Parma!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Aleix Garcia și atât! Fostul mijlocaș al lui Dinamo, evoluție fabuloasă chiar și în ”măcelul” Bayer Leverkusen - PSG 2-7
Dennis Man, magician: suma băgată în contul lui PSV cu dubla sa, imensă!
Peter Bosz s-a înclinat în fața lui Man după meciul fabulos din Ligă: "Nu ar fi trebuit să-l desființați așa repede!"
Italienii îl regretă acum pe Dennis Man după dubla de vis cu Napoli: ”Che gol dell'ex Parma!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”

PSV, mesaj de trei cuvinte după ce Dennis Man a înscris două goluri împotriva lui Napoli în UCL

„Palma“ dată de Coman antrenorului care îl ține pe bancă: Florinel, star printre niște „epave“

Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”

Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”

Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine în Superliga



Dennis Man, magician: suma băgată în contul lui PSV cu dubla sa, imensă!
Peter Bosz s-a înclinat în fața lui Man după meciul fabulos din Ligă: "Nu ar fi trebuit să-l desființați așa repede!"
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Italienii îl regretă acum pe Dennis Man după dubla de vis cu Napoli: ”Che gol dell'ex Parma!”
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
stirileprotv România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

