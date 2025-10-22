Victoria olandezilor a fost una răsunătoare, iar Dennis Man a fost vioara întâi. Reprezentanții postul de televiziune australian Stan Sport Football, care a transmis partida, s-au arătat impresionați de reușita atacantului român. "PSV uimește Napoli cu o victorie uriașă, 6-2, iar această lovitură a lui Dennis Man a fost 'ice cold' (n.r. - execuție de gheață/cu sânge rece) 🧊😳" , au scris australienii pe rețelele de socializare, subliniind calmul și precizia românului.

Man, desemnat de UEFA omul meciului, a punctat de două ori marți seară pe Philips Stadium. "Tricolorul" a lovit prima dată în minutul 54, când a finalizat elegant din centrarea lui Mauro Junior, trimițând mingea printre picioarele fundașului Beukema.



Al doilea său gol, cel din minutul 80, a fost cel care a atras laudele internaționale: un șut superb de la marginea careului, fără replică pentru portarul Vanja Milinkovic-Savic.



Italienii au deschis scorul prin McTominay (31'), PSV a întors rapid prin autogolul lui Buongiorno (35') și reușita lui Saibari (38'). După pauză, pe lângă "dubla" lui Man, au mai punctat Pepi (87) și Driouech (89'), în timp ce McTominay a realizat și el dubla (86'). Napoli a încheiat meciul în zece oameni, după eliminarea lui Lucca (76').

