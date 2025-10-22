Atacantul român Dennis Man a marcat primele sale goluri în Champions League marţi seara, în meciul în care PSV Eindhoven a umilit-o pe Napoli cu scorul de 6-2, în etapa a treia a competiţiei.

Man a înscris primul gol printre picioarele fundaşului Beukema, din centrarea lui Mauro Junior (54), iar pe al doilea cu un şut din marginea careului, fără replică pentru portarul Vanja Milinkovic-Savic (80).

Internaţionalul român a fost ales omul meciului de către site-ul UEFA pentru evoluţia sa.

”Che gol dell'ex Parma!”, a titrat Tuttomercatoweb, cu referire la a doua reușită a românului, șutul-bombă din afara careului: ”Un gol belissimo, cel de 4-1, și Napoli a naufragiat la Eindhoven”.

