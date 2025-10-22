VIDEO Italienii îl regretă acum pe Dennis Man după dubla de vis cu Napoli: ”Che gol dell'ex Parma!”

Alexandru Hațieganu
Românul a fost MVP în PSV Eindhoven - Napoli 6-2 din Champions League.

Dennis ManPSV EindhovenNapoliVanja Milinkovic-SavicChampions League
Atacantul român Dennis Man a marcat primele sale goluri în Champions League marţi seara, în meciul în care PSV Eindhoven a umilit-o pe Napoli cu scorul de 6-2, în etapa a treia a competiţiei.

Man a înscris primul gol printre picioarele fundaşului Beukema, din centrarea lui Mauro Junior (54), iar pe al doilea cu un şut din marginea careului, fără replică pentru portarul Vanja Milinkovic-Savic (80).

Internaţionalul român a fost ales omul meciului de către site-ul UEFA pentru evoluţia sa.

”Che gol dell'ex Parma!”, a titrat Tuttomercatoweb, cu referire la a doua reușită a românului, șutul-bombă din afara careului: ”Un gol belissimo, cel de 4-1, și Napoli a naufragiat la Eindhoven”.

Oaspeţii au deschis scorul pe Philips Stadium, prin Scott McTominay (31), dar PSV a punctat de două ori până la pauză, prin Alessandro Buongiorno (autogol, 35) şi Ismael Saibari (38). 

Campioana Olandei s-a dezlănţuit după pauză, profitând şi de faptul că Napoli a rămas în zece, Lorenzo Lucca fiind eliminat (76). 

Pentru gazde au mai înscris, în afară de Dennis Man, Ricardo Pepi (87) şi Couhaib Driouech (89), în timp ce McTominay a realizat dubla (86).

Ce a spus la final Dennis MAN of the Match

Internaționalul român a jubilat după meci: ”Incredibil, cred că este cea mai frumoasă seară din viața mea. Am meritat victoria și suntem fericiți. Îi cunosc, sunt o echipă foarte bună. Le-am spus băieților înainte de meci că ne așteaptă un meci greu, dar am marcat două goluri rapide. Apoi am jucat din ce în ce mai bine.

E mai bine așa. E mai bine când jucăm împotriva echipelor mari. Cred că avem mai mult spațiu să ne facem jocul. Avem câțiva jucători de foarte bună calitate. Și știu că pot ajuta enorm această echipă. Devin din ce în ce mai bun”.

